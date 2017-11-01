Hülya Tunç vefat etti
Kartepe Dumlupınar Mahallesi Şehit Mecit Sokak No:7’de oturan Gölcük Donanma Komutanlığında çalışan Cevdet Tunç’un eşi Hülya Tunç (45) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti.
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2 çocuk annesi olan Hülya Tunç’un cenazesi Selimiye Camii’nden alınarak İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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