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Hülya Tunç vefat etti

Hülya Tunç vefat etti

Kartepe Dumlupınar Mahallesi Şehit Mecit Sokak No:7’de oturan Gölcük Donanma Komutanlığında çalışan Cevdet Tunç’un eşi Hülya Tunç (45) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti.

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2 çocuk annesi olan Hülya Tunç’un cenazesi Selimiye Camii’nden alınarak İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

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