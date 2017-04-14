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Hünerli kızlardan Pasta Şöleni

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Hünerli kızlardan Pasta Şöleni
Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pastacılık Bölümü öğrencilerinin 2.Pasta Şöleni, dün okul bahçesinde gerçekleşti.

Şölene Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAŞFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ertug Akal, Bayram Özer, Hüseyin Fındık, Menderes Ayaz da katıldı. Okulun bahçesinde hazırlanan stantlarda birbirinden lezzetli ve görsel şovlu pastalar davetlilere ikram edildi. Okul öğrencileri kadar davetli konuklar da doyana kadar pasta yedi.

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PASTA ŞÖLENİ BÜYÜK İLGİGÖRDÜ

Pasta Şölenine İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Bulut, İzmit Pastacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu, Şube Müdürü İmdat Akbaba, İbrahim Doğan, davetli il ve ilçe protokolü, okul öğrencileri, öğretmenleri ve veliler katıldı.

Pastacılık Okulu öğrencilerinin pasta gösterisi, Yiyecek İçecek alanında Ödül Alan Öğrencilerin ödül töreni, müzik dinletisi gerçekleştirildi. Emeği geçen Elçin Özbay (Pasta Tasarımcısı), Yaşar Yılmaz (İzmit Pastacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı) Muhammet Can Şaşkın (Bursa Fayton Rest.Mutfak Şefi), Umut Akyıl (Executive Chef), Ayşe Pınar Eşme (Butik Pastacı-Pasta Şefi), Özge Özçelik (Butik Çikolata Hazırlama ve Pastacı Çırağı Öğretmeni), Suat Kaçar (Gıda Mühendisi) Naz Pişmaniye Pastacılık Okulu öğrencilerine okul yönetimi destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. Okulun mezun öğrencileri Gonca Seher Eren (Dekor Ustası), Burcu Alkız (Iss Catering Proje Sorumlusu), Sevil Soğukpınar (Iss Catering Hyundai Kore Mutfağı Şef Yrd.) Nesibe Yaman (Safran Restaurant Şef Yrd.) Merve Demir (Güral Sapanca, Resepsiyonist) de şölende öğrencilere deneyimlerini paylaştılar.

PASTA FESTİVALİNDE DERECE ALAN ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

Tören de 2016-2017 eğitim öğretim yılında 31. Menden Turizm ve Aşçılık festivalinde derece alan okul öğrencilerinden Süheda Özşentürk, Şevval Mut, Aleyna Aktaş, Betül Arslan, 1. Gurme Çikolata Festivali’nde dereceye giren okul öğrencilerinden Süeda Özşentürk, Aysun Kır, Aslıhan Bulut, Sude Cirit, Hazal Deniz Çakıroğlu, 15. İstanbul Gastronomi Festivali’nde derece alan öğrenciler Süheda Özentürk, Şevval Mut, Hazal Deniz Çakıroğlu, Neslihan Emir, Sude Cirit, Esranur Turaç, Dilara Yaner, Semra Bayram, Aysu Kır, Aslıhan Bulut, Dilara Gönce, Ayşenur Çemrek, İrem Akgündüz, Ebru Erel, Dilek Dirliksay, Büşranur Özcan’a okul yönetiminden ödülleri törenle dağıtıldı.

Şennur YILDIZ

 

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