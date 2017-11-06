Hurdaya döndü!
Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, M.Y.B. yönetimindeki 41 B 2353 plakalı kamyon, Kandıra Işıklar mevkisinde, Serkan Üney yönetimindeki 06 JV 043 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Üney ile beraberindeki Seda Üney, araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Üney'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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