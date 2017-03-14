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Hürriyet Çayırova’da kadın emekçileri ziyaret etti

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Hürriyet Çayırova’da kadın emekçileri ziyaret etti
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, partilileriyle birlikte Çayırova’da gerçekleştirdiği referandum çalışmasında tekstil atölyelerinde çalışan kadınları bilgilendirdi. 

Çayırova'da gerçekleştirilen çalışmada TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e, CHP Çayırova ilçe Başkanı Selahattin Kaya, ilçe Kadın Kolları Başkanı Suna Çınar, ilçe Gençlik Kolları Başkanı Tayfun Şen ve partililer eşlik etti.

Çayırova ilçesinde bulunan ve kadınların çoğunlukta olduğu tekstil atölyelerini ziyaret eden CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet Türkiye' de kadın emeğinin her geçen gün daha da görünmez ve değersiz hale getirildiğini de vurgulayarak, “Getirilmeye çalışılan başkanlık rejimi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirecek kadın emeğini sömürecek, daha güvencesiz, esnek hale getirilmesinin önünü açacaktır. Başkanlık sistemi denen garabet sistem; devletin tüm kademelerinde, evde, iş yerinde, sokakta, siyasette, yönetimde, yargıda yani yaşamın her alanında kadınlara varlık şansı tanımayacaktır. Kadınların tek kişi düzenini kabul etmeyeceğini ve kuralsız, güvencesiz çalışmaya, ayrımcılığa hayır diyeceğine inanıyorum” dedi.

Dayatılan Anayasa’nın kadınlar ve işçi hakları konusunda herhangi bir konuda iyileştirme getirmeyeceğini de sözlerine ekleyen Milletvekili Hürriyet, “Bu Anayasanın içerisinde ne kadın ne de işçi hakları var. Çocuklarının geleceğini düşünen her anne-baba bu Anayasa’ya ‘Hayır’ der. Taşeron işçilerin sorunları dururken, güvencesiz çalışma düzeni alt edilememişken, kadınlarımız her gün ayrı ayrı şiddet olayları ile karşı karşıya kalırken, ailelerimizin evlatlarının geleceği için düştüğü karamsarlık her geçen gün artarken, işsizlik oranı sürekli artarken, gençlerimiz iş bulmakta sürekli zorlanırken, insanlar asgari ücret ile geçim sıkıntısı çekerken, emeklilerimizin sorunları hala çözülmeyi beklerken, daha da önemlisi işçimizin kıdem tazminatlarının fona devredilmesi gündemdeyken, iktidarın tek derdi başkanlık olmuş. İktidar, milletini düşünseydi önce onların dertlerini çözmeye çalışırdı. Kendine yargılanmama kılıfı ve koruma kalkanı olacak bir Anayasa’nın derdinde de olmazdı” diye konuştu.

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