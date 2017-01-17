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Hürriyet Gazetesi'nden skandal hata!

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Hürriyet Gazetesi'nden skandal hata!
Hürriyet Gazetesi  "Kilis iddianamesinden: Gülen takke vermiş"​​​​​​​haberinde skandal bir hataya imza attı.

Hüririyet Gazetesi’nde yayınlanan haberde bahsi geçen Kilis İş adamları Derneği Genel Sekreteri Hasan Ayaz’ın yerine, kendi fotoğrafını gören İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ayaz Hürriyet'e dava açacağını açıkladı.

Ayaz’ın açıklaması,

BU GÜNKÜ HÜRRİYET GAZETESİNİN 13. SAYFASINDA "KİLİS İDDİANAMESİNDEN GÜLEN TAKKE VERMİŞ" HABERİNDE KİLİS İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ HASAN AYAZ'IN YERİNE TÜRKİYEDE BİNLERCE BULUNAN HASAN AYAZLARIN FOTOĞRAFLARI ES GEÇİLİP BENİM RESMİM KONULMUŞTUR. BU AYRICA "FETÖCÜ BİR KUMPAS MIDIR" ARAŞTIRILMAYA DEĞERDİR. TAMAMEN MASA BAŞI OLARAK HAZIRLANAN BU HABERLE İLGİLİ AVUKATIM HALİT ÇOKAN ARACILIĞIYLA TEKZİP GÖNDERİLMİŞTİR. AYRICA MADDİ VE MANEVİ BÜTÜN TAZMİNAT TALEPLERİMİZİ HÜRRİYET GAZETESİNDEN TALEP EDECEK DAVAMIZIDA AÇACAĞIZ. BİZ HAYATIMIZIN HİÇBİR DÖNEMİNDE BİZE ATILAN VE ATILACAK İFTİRALARIN ALTINDA KALMADIK KALMAYACAĞIZ.BU MASABAŞI HABER DOLAYSIYLA AYDIN DOĞAN MEDYASINI KINIYORUM.

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