Hürriyet: 'İşçiler emeklerine sahip çıkacak'

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet kıdem tazminatlarının fona devredilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Hürriyet, “Referandumda işçilerin emeklerine sahip çıkacağına inanıyorum” dedi.

CHP İl Emek Komisyonu Başkanı Adnan Tok bugün yeni il binasında işçileri yakından ilgilendiren kıdem tazminatlarının fona devredilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasında Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İl Başkanı Cengiz Sarıbay’da hazır bulundu.

Basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP olarak 16 Nisan’da gerçekleşecek olan referanduma yoğunlaştıklarını dile getirerek emek bürosu komisyonlarının çalışmalarının çok önemli olduğunu ve kendisini heyecanlandıran en önemli komisyonun emek bürosu komisyonları olduğunu ifade etti.

İŞÇİLER UZAYDAN MI GELECEK?

İl Emek Bürosu Komisyon Başkanı Adnan Tok ise , “Ak Saray Hükümeti Parlamenter sistemde yapamadığını Başkanlık Sistemi’nde gerçekleştirmek istiyor. Emekçileri güvencesiz ve kuralsız çalıştırmayı hedefliyor. Taşeron işçilerine verdiği sözleri tutmuyor, hukuksuzlukta ısrar ediyorlar. Özel istihdam büroları ile işçi simsarlığını teşvik ediyorlar. Emekçilere köleliği dayatıyor, kıdem tazminatını Fon’a devrederek iş güvencesini yok etmek istiyorlar. Kimi yetkiler ‘Kazanılmış haklara dokunulmayacak’ diyor. Yani, kıdem tazminatının bundan sonra işe girenler için ortadan kaldırılacağını söylüyor. Peki bu doğru olsa bile, yeni işçiler uzaydan mı gelecek? Onlar bizim çocuklarımız, torunlarımız olmayacak mı? Bizden önceki kuşakların bedeller ödeyerek kazandıkları haklar, bize emanettir. Çocuklarımızı günübirlik, amele pazarı usulü çalıştırmak isteyenlere geçit vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

BU BİR MEYDAN OKUMA

Tok şunları söyledi:

“Yıllarca alın terini döküp hak ettiğin kıdem tazminatının fona devredilmesine izin verme. Kendinin ve çocuklarının geleceğini hortumlamalarına izin verme. Patronlar servetine servet katarken, sana, “sen fakir kal” diyorlar. Senin olanı, patronlara peşkeş çekmesinler diye referanduma Hayır de” Tok’un ardından konuşma yapan Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet “Emek bürolarını kurduğumuzda AKP yalanlarına karşı açık bir meydan okuma olduğunu söylemiştik. Bu durum uzun zamandır gündemdeydi. Bir de bunu AKP bakanları müjdeymiş gibi gösterdi. Kıdem tazminatını fona devrederek işveren lehine çalışmaya devam ediyorlar. İşsizlik fonuna başvurduğunuzda ‘sen şu koşulları yerine getirmemişsin’ gibi bir durumla karşı karşıya kalıyor işçi. İşçi sıkıntı yaşadığında sıkıntı yaşamasın diye çıkarılan bir fonun ne yazık ki yüzde 35’yi işçiye yüzde 75’i ise işverene kullanılmış” diye konuştu.

HER TÜRLÜ YANLARINDAYIZ

Hürriyet şunları söyledi:

“Avrupa’da bunun belli örnekleri var ama oradakiler öyle bir dizayn içindeki her şey işçi lehine yapılıyor. Ama AKP iktidarı bunu tamamen işveren yararına yapıyor. İşte bu referandum süreci sonrasında başımıza geleceklerin bir örneğidir. Referandum sürecinde nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağımızı görmek için bakanların açıklamalarına bakmak yeterli. Bu açıdan işçi kardeşlerimize referandum da kendi emeklerine sahip çıkacaklarına inanıyorum. Önceki gün yapılan YGS sınavına geç kalan öğrencilerin sınava alınmaması durumunu değerlendiren İl Başkanı Sarıbay, ““Tekrarı olmayan bir sınav. Yapılan uygulama doğru değil. Burada mağdur olan çok sayıda öğrenci ve aile var. Bunun ilgili özel bir açıklama yapacağız. Mağdur olan aileler bize başvurmaları takdirinde her türlü yanlarında olmaya, haklarını korumaya hazırız.

BİZİ DİNLEDİKLERİ YOK

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın dün yaptığı basın açıklamasında ‘CHP’liler 18 maddeyi okusunlar ‘Evet’ diyeceklerine eminim’ sözlerine cevap Sarıbay, “Zaman zaman abuk subuk konuşmalar oluyor. Ben şimdi Ceyhan gibi konuşacak olsam burada bir sürü şey söylerim. Biz diyoruz ki; Cumhurbaşkanı tarafsız olsun. Ama bizi dinledikleri yok. Bunun için Hayır çıksın istiyor, bunun için çalışıyoruz” dedi. Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik krize de değinen Sarıbay, “AKP’liler önce şunu düşünmeliler; Çayırova, Karamürsel gibi belediyeler CHP’ye salon vermediler. Önce bunların hesabını verecekler. Hem onu eleştiriyoruz hem de Hollanda’nın tavrını eleştiriyoruz. Ama kişi önce kendisine bakmalı” dedi.

SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETSİNLER

Milletvekili Hürriyet ise, “Ülkemize yapılan her şeyi kınarız. Ama bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Oy devşirmek için yapılan şeyler orada yaşayan vatandaşlarımızı zora sokar. Hani yurtta sulh cihanda sulh ilkelerimize ne oldu? Bunlar doğru şeyler değil. Eğer yaptırım uygulanacaksa 3-4 gün önce bir petrol şirketi Hollandalılara satıldı hadi bakalım eğer gerçekten ciddilerse o satış sözleşmesini iptal etsinler” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN