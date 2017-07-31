Hürriyet kesin konuştu: Aday olmayacağım

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan adayı olacak mısınız? Sorusuna net cevap verdi.

“Son kez altını çizerek söylüyorum” diyen Hürriyet, “Delinin biri kuyuya bir taş atmış misali olayına döndü. Bu konuda çok netim hala aynı yerdeyim. Daha ne kadar izah edebilirim. Başka bir pozisyon içinde başka bir pozisyona hiç girmedim. Aday olacaksam bangır bangır söyleyecek biriyim. Beni iyi kötü tanıyorsunuz. Benim ağzımdan çıkan nettir. Diğer çıkan olaylar yalandır. Şakayla karışık bile söylemeyeceğim lafları sanki söylemişim gibi yazmak ahlaksızlığın dik alasıdır. Sabır taşı da bir yere kadar çatlar. Bundan sonra yalan, iftira ve ahlaksızca yakıştırmalara karşı hukuki işlem uygulayacağım” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN