Hürriyet seçilemedi

Bir süredir Meclis Divan Katip Üyeliği görevini yürüten Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet grup içindeki seçimlere aynı görev için aday olarak girdi. Ancak Meclis Divan Katip Üyeliği için ilk turda 46, ikinci turda 41 oy alabildi. CHP’den Divan Katip Üyeliği görevine Barış Karadeniz, Vecdi Gündoğdu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bülent Öz seçildi. Fatma Kaplan Hürriyet bir süredir kullandığı kırmızı plakalı makam aracını da kaybetti.