  • BIST 99.903
  • Altın 141,881
  • Dolar 3,5062
  • Euro 3,9147
  • Kocaeli 30 °C

Hürriyet ve Tarhan’dan Berberoğlu’na ziyaret

»
Hürriyet ve Tarhan’dan Berberoğlu’na ziyaret
CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Hürriyet Kaplan ve Tahsin Tarhan, Maltepe Cezaevinde bulunan Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti. 

CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan, Maltepe Cezaevinde bulunan Milletvekili Enis Berberoğlu'nu dün ziyaret etti. Beraberindeki milletvekilleri Dursun Çiçek, Turabi Kayan, Sibel Özdemir, İlhan Kesici, Mustafa Balbay, Hüsnü Bozkurt, Haluk Pekşen, Erdin Bircan ile beraber ziyarette bulunan Milletvekili Hürriyet, Berberoğlu'nun selamlarını iletti. TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Vekilimizin herkese selamları var. Moral ve motivasyonu yerinde. Vekilimiz için herkes için adalet demeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

 Çiğdem ARMAĞAN

Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu, 2 ya da 3 Temmuz gibi Kocaeli’de19 Haziran 2017 Pazartesi 18:46
  • ‘Hayır’ bileşenleri ‘adalet’ için toplandı18 Haziran 2017 Pazar 12:56
  • AK Parti Kocaeli geleneksel iftarda buluştu17 Haziran 2017 Cumartesi 20:02
  • CHP, her gün adalet için sahada olacak17 Haziran 2017 Cumartesi 16:44
  • Başbakan Yıldırım: Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin16 Haziran 2017 Cuma 21:45
  • CHP’nin Kartepe iftar programı iptal edildi16 Haziran 2017 Cuma 17:24
  • CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı iftara geliyor14 Haziran 2017 Çarşamba 17:54
  • AK Parti Kocaeli Teşkilatı dev iftarda buluşacak14 Haziran 2017 Çarşamba 14:28
  • AK Parti'de şok istifa13 Haziran 2017 Salı 16:45
  • CHP Kartepe önemli isimleri iftarda ağırlayacak12 Haziran 2017 Pazartesi 11:50
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • Hereke Marina Cafe
    • Masala Kebap
    • Paşadağ Şelale Restaurant
    • Kartepe Saklı Vadi Restaurant
    • Safran Restaurant
    • Gaziantepli BEYHAN
    • Seka Sahil Restoran
    • Sırça Köşk Restaurant
    • Közz Ocakbaşı
    • Beyzade Kebap
    • Köseoğlu
    • Çınar Lokantası
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti