Hürriyet ve Tarhan’dan Berberoğlu’na ziyaret

CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Hürriyet Kaplan ve Tahsin Tarhan, Maltepe Cezaevinde bulunan Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.

CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan, Maltepe Cezaevinde bulunan Milletvekili Enis Berberoğlu'nu dün ziyaret etti. Beraberindeki milletvekilleri Dursun Çiçek, Turabi Kayan, Sibel Özdemir, İlhan Kesici, Mustafa Balbay, Hüsnü Bozkurt, Haluk Pekşen, Erdin Bircan ile beraber ziyarette bulunan Milletvekili Hürriyet, Berberoğlu'nun selamlarını iletti. TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Vekilimizin herkese selamları var. Moral ve motivasyonu yerinde. Vekilimiz için herkes için adalet demeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN