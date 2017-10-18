Hürriyet'e önemli görev
ŞIırnak'ta kaçak çalıştırılan bir maden ocağında dün meydana gelen göçük sonucunda 7 madencinin hayatını kaybetmesi, 4 madencinin de yaralanması sonrası CHP bölgeye milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderme kararı aldı.
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Yapılan görevlendirme ile Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bugün Şırnak'a giderek incelemelerde bulunacak, aileler ve yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirecektir.
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Etiketler : Şırnak, Fatma Kaplan Hürriyet
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