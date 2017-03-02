Hürriyet’i tebrik kuyruğu

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretlerinin temposu giderek arttı.

Kocaeli 22. Dönem Milletvekili ve eski İzmit Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sefa Sirmen, CHP İzmit ilçe eski Başkanı Selman Yıldırım ile İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Parti Komitesi Üyeleri ile birlikte, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi olarak seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MECLİS TURU ATTIRDI

Misafirleriyle tek tek ilgilenen CHP Milletvekili Hürriyet, kendisini ziyaret eden Sefa Sirmen, Selman Yıldırım ve İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Parti Komitesi üyeleriyle birlikte meclisi gezdi. Grup toplantısını takip eden CHP’liler daha sonra Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Genel Kurul çalışmalarını da canlı olarak yerinden takip eden CHP’liler mecliste bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.