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Hürüzat Pehlivan vefat etti

Hürüzat Pehlivan vefat etti

İzmit Tüysüzler Mahallesi Sedir Caddesi No:1’de oturan eski çiftçilerden merhum Mülazim Pehlivan’ın eşi Hürüzat Pehlivan (76) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.

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4 çocuk annesi olan Hürüzat Pehlivan’ın cenazesi Tüysüzler Fatih Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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