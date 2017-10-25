Hürüzat Pehlivan vefat etti
İzmit Tüysüzler Mahallesi Sedir Caddesi No:1’de oturan eski çiftçilerden merhum Mülazim Pehlivan’ın eşi Hürüzat Pehlivan (76) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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4 çocuk annesi olan Hürüzat Pehlivan’ın cenazesi Tüysüzler Fatih Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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