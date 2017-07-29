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Hüseyin Ayaz'ın en mutlu 24 saati

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Hüseyin Ayaz'ın en mutlu 24 saati
Gündüz en görkemli parkın açılışı yapan Başiskele Belediye Başkanı, akşam da kızını evlendirdi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, önceki gün 24 saatte birbirinden farklı duygular yaşadı. Gündüz, bölgenin en kapsamlı, en farklı parkı olan 15 Temmuz Milli İdare Parkı’nı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da katıldığı törenle hizmete açan Başkan Ayaz, aynı günün akşamında kızı Hafize Naciye’yi gelin etmenin farklı duygusunu yaşadı.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve Meliha Ayaz çiftinin Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde öğrenimine devam eden kızları Hafize Naciye Ayaz, İzmit Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Asya Makina Şirketi’nin sahibi İmran Ünal ve Ayfer Ünal çiftinin oğulları makina mühendisi Selim Ünal ile dünya evine girdi. 

Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesislerinde Cuma gecesi gerçekleştirilen muhteşem düğün törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe, Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti eski İl Başkanı Mahmut Civelek, Başiskele eski Kaymakamı ve şimdiki Silivri Kaymakamı Ali Partal, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Saadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, CHP eski Milletvekilleri Hikmet Erenkaya ve Bekir Yurdagül, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve davetliler katıldı. 

BOL ŞAHİTLİ NİKAH
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve Meliha Ayaz çiftinin Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde öğrenimine devam eden kızları Hafize Naciye Ayaz, Asya Makina Şirketinin sahibi İmran Ünal ve Ayfer Ünal çiftinin oğulları Makina Mühendisi Selim Ünal evlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun kıydığı nikah töreninde çiftin şahitliğini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe, Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti Eski İl Başkanı Mahmut Civelek, Başiskele eski Kaymakamı ve şimdiki Silivri Kaymakamı Ali Partal, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, CHP eski Milletvekilleri Hikmet Erenkaya ile Bekir Yurdagül ve KOTO Başkanı Necmi Bulut yaptı. Balayı için Antalya’ya gidecek olan genç çift tatil dönüşü Başiskele’de ikamet etmeye devam edecek. 

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