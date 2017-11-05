Hüseyin Erol:“Şu rezilliğe bakar mısınız?”

Biz İzmitiz grubunun kurucusu Hüseyin Erol, Kültür Tepesi’nde yer alan Atatürk anıtının önünün otopark olarak kiraya verilmesine ateş püskürdü. Erol, araçların Atatürk anıtı önünde park halindeyken fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaştı, “Şu rezilliğe bakar mısınız?” dedi.

İŞTE HÜSEYİN EROL’UN PAYLAŞIMI: ŞU REZİLLİĞE BAKAR MISINIZ?

Kaç kez yazdığımı ben bile unuttum. Yapmayın, "ayıp" dedim. "Atatürk Anıtının önü otopark olarak kiraya verilir mi" dedim."Dünyanın neresinde görülmüş" dedim. İzmit Belediyesinden cevap geldi. "Yaptığımız iş yasal. 3 yıllığına kiraya verdik. 25 MAYIS 2018 tarihinde bitiyor" dediler. Ama bakın işi iyice azıttılar. Şu an da, otopark olarak ayrılan yerin dışına taşıdılar. Arabaları neredeyse anıtın çiçekli bölümüne çıkaracaklar. Başına da iki genç dikmişler. Millete kafa tutuyorlar. Kimsiniz siz, kim? Ama siz de kabahat yok ki, size burayı kullandıranlara yuh olsun. 25 Mayıs'ı İzmitliler olarak bekliyoruz…



