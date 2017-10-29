Hüseyin Sarıbaş vefat etti
Başiskele Karadenizliler Mahallesi Üçevler sokak No.16 adresinde ikamet eden DSİ’den emekli Hüseyin Sarıbaş(78) Koah rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
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3 çocuk babası Hüseyin Sarıbaş’ın cenazesi Karadenizliler Camii'nden alınarak Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.
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