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Hüseyin Sarıbaş vefat etti

Hüseyin Sarıbaş vefat etti

Başiskele Karadenizliler Mahallesi Üçevler sokak No.16 adresinde ikamet eden DSİ’den emekli Hüseyin Sarıbaş(78) Koah rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

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3 çocuk babası Hüseyin Sarıbaş’ın cenazesi Karadenizliler Camii'nden alınarak Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.

 

 

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