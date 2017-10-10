Hüseyin Türe A kursuna katılıyor
Uzun yıllardır ilimizde çeşitli kulüplerin altyapılarında antrenörlük yapan ve UEFA B diplomasına sahip olan Hüseyin Türe’ye TFF’den davet geldi.
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Türe 10-24 Ekim tarihlerinde Riva’da yapılacak UEFA A kursuna katılacak. Daha önce Yenimahalle, Kocaelispor, KYÖD Spor ve Çenesuyu Plajyoluspor takımlarında görev yapan Hüseyin Türe, halen Çınarlıspor alt yapısında çalışıyor. Türe’ye kursa Çınarlıspor yönetiminin gönderdiği belirtildi.
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Etiketler : Hüseyin Türe, A kursu
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