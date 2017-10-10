Hüseyin Türe A kursuna katılıyor

Türe 10-24 Ekim tarihlerinde Riva’da yapılacak UEFA A kursuna katılacak. Daha önce Yenimahalle, Kocaelispor, KYÖD Spor ve Çenesuyu Plajyoluspor takımlarında görev yapan Hüseyin Türe, halen Çınarlıspor alt yapısında çalışıyor. Türe’ye kursa Çınarlıspor yönetiminin gönderdiği belirtildi.