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Husumetlisini sokak ortasında silahla vurdu

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Husumetlisini sokak ortasında silahla vurdu
Gebze'de bir kişi husumetlisi olan şahsı cadde ortasında silahla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Gebze İstasyon mahallesi İstasyon caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Önder D.(37) isimli bir kişi arabası ile cadde üzerinde yürüyen ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Yasin Ç.’nin (36) yanında durdu. İkili arasında biranda tartışma çıktı. Tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Önder D. belinden çıkardığı tabanca ile Yasin Ç.’yi bacağından vurdu. Yasin Ç.’yi bacağından vuran şahıs silahını olay yerinde bırakarak kaçtı. Önder D.’nin ise Yasin Ç.’ye bıçakla saldırdığı iddia edildi. Olay sonrasında çevredeki vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

TESLİM OLDU

İhbar üzerine hemen olay yerine giden polis ekipleri çevre güvenliği alırken 112 Acil Servis ekipleri silahla yaralanan Yasin Ç.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Öte yandan Yasin Ç.’yi silahla vurduktan sonra kaçan Önder D. İstasyon Polis Merkezine giderek teslim oldu. Yaşanan olay sonrasında olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı bölgede çalışma yaptı.

Silahla vurulan şahsın durumunun ağır olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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