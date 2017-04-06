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Huzur içinde kongre

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Huzur içinde kongre
İzmit Huzurevi Derneği, 12. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı, yeni yöneticileri seçti.

83 aktif üyesi bulunan İzmit Huzurevi Derneği, üç yılda bir gerçekleştirdiği genel kurulunu bugün İzmit Huzurevi’nin yeni yerinde yaptı. 23 yıldır başkanlığı yürüten Olcay Ilıcalı, rakipsiz ve sorunsuz biçimde yeniden aynı görev için genel kuruldan yetki aldı.

Huzurevi Derneği’nin kongresi, İzmit Yenişehir Mahallesi Ateşböceği Sokak No:18 adresindeki İzmit Huzurevi’nin konferans salonunda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı’nı Ülkü Yücebalkan’ın yaptığı genel kurulda, kâtiplikleri Zuhal Karabulut, Ümran Can üstlendi. Tek listeli kongrede İzmit Huzurevi Derneği’nin yeni dönem yönetimi şu isimlerden oluştu:

Olcay Ilıcalı (Başkan), Rukiye Özdoğan, Erten Kalelioğlu, İncide Dayı, Gülseven Moralı, Gamze Gümüş, Halide Yıldız, Sema İnanç, Ayşe Mualla Öz. 

Tam bir aile ortamında gerçekleştirilen kongreyle ilgili görüşlerini aktaran İzmit Huzurevi Derneği Başkanı Olcay Ilıcalı, “Biz gönlü büyük bir aileyiz. Buradaki hizmetin en kutsal iş olduğunu düşünüyoruz. Yüreklerini, emeklerini, gönüllerini buraya getiren destek olan her zaman yanımızda maddi manevi bulunan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Allah bizlerin birliğini hiç bozmasın. Daha uzun yıllar daha güzel hizmetler gerçekleştirmek dileğiyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.   

Şennur YILDIZ

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