Huzur içinde sandığa gidin; sakince sonuçları izleyin

Ne mutlu ki; bugün önümüzde sandık var. Herkes konuştu, son sözü vatandaş olarak biz söylüyoruz.

Ne mutlu ki, kim ne derse desin hâla demokrasimiz var. Herkes, milletin kararına saygı göstermek zorunda.

Bugün, bazı zorunlu seçim yasakları var. Siyaset yok, propaganda yok. Spor faaliyeti, maç yok. At yarışı bile yok. Alkollü içki satışı yasak. Bugün hepimizin çok önemli bir işi var. Sabah saat 08.00 ile 17.00 arasında sandığımıza gidip, oy kullanacağız.

Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerinde bekleniyor. Bulutlu olacak ama yağış gözükmüyor.

İçinizde huzur hissedin bu sabah. Hepimiz beynimizde, ruhumuzda bu vatana, bu devlete pozitif enerji gönderecek dinginliğe ve güvene sahip olmalıyız. Bugün kullanacağınız oyun rengi konusunda günler öncesinden karar vermiş olabilirsiniz. Yine de oy kullanacağınız sandığınızı bulup, sandık kurulundan zarf, mühür ve oy pusulanızı alıp, o kabine girdiğiniz zaman, hepsini sehpanın üzerine bırakıp, son bir kez, birkaç saniye düşünün.

Sonra, kararlılıkla tercih mührünü, oy pusulası üzerindeki iki farklı renkten birine, kendinize güvenerek, ülkenize güvenerek tam ortaya gelecek şekilde vurun. Oy pusulasını, renkli bölümlerin arkaları birbirine gelecek şekilde katlayıp, zarfa koyun. Şeffaf sandığın içine zarfı bırakın.

Gün sizin artık. Ailenize mi ayırırsınız, arkadaşlarınızla mı olursunuz. Bir bayram coşkusu içinde bir süredir ihmal ettiğiniz büyüklerinizi, komşularınızı mı ziyaret edersiniz. Siz bilirsiniz. Saat 17.00’den sonra, istediğiniz bir okul binasındaki istediğiniz bir sandığın başına gidip, tasnifi izleyebilirsiniz.

Demokrasi, sizin demokrasiniz. Ülke, sizin ülkeniz.

Sonra eve gidin. Televizyonlar, Türkiye genelindeki sonuçları izleyin. Gece saat 22.00 olmadan, Türkiye genelinde sonuçların ortaya çıkabileceğini tahmin ediyorum.

Devletimiz her türlü önlemi aldı. Bakmayın siyasetçilerin propaganda döneminde sözleriyle birbirlerini itip kakmasına. Bugün, siyasetçiler de soğukkanlı olacak.

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Sevgili okurlar. Kimileri kaçıyor Türkiye’den. Ya da kaçmaya hazırlanıyor. Bizim gidecek bir yerimiz yok. Biz, bu vatanı seven, bu millete güvenen insanlarız. Bu gece sandıktan çıkacak hiçbir sonuç hayatın sonu değildir. Hiçbir sonuç hiç birimiz için hüsran, yıkım değildir.

Sandıktan ne çıkarsa çıksın, yarın hayat kaldığı yerden devam edecek. Ne hiçbir şey bir anda birilerinin söylediği gibi çok iyi, ne hiçbir şey birilerinin iddia ettiği gibi çok kötü olmayacak.

Siz sakin olun. Siz umudunuzu hiç bir zaman kaybetmeyin. Siz, kendinize, en önemlisi bu ülkeye, bu devlete güvenin.

Bugün sadece bir kez daha sandık önümüze konulduğu için, ülkemizin geleceği hakkında bizim fikrimiz sorulduğu için bile kendimizi mutlu hissetmemiz gerekir. Gaza gelmeyin. Hiçbir sonuçla yıkılmayın, hiçbir sonuçla çılgın gibi sevinip, havaya mermi sıkmayın. Arabaya atlayıp, korna çalarak şehir turuna çıkmayın. Sevincinizi de, üzüntünüzü de sakince ve kısa süre için kendi içinizde yaşayın.

İki oy eksik

Bugün seçmen niteliği taşıyan herkesin, hiçbir mazeret göstermeden sandığa gidip, oy kullanması gerekiyor. Ama içlerinde bulundukları durum nedeniyle, oy kullanmaları mümkün olmayan seçmenler de var.

Misal, annem ve kardeşim Nahit, rahatsızlıkları nedeniyle bugün oy kullanamayacaklar. Sağlık durumları iyi, ama şimdilik yatağa bağımlılar. Annem, gazetelerde, televizyonlarda “Yatalak hastalara oy kullandırma hizmeti”ni okumuş. Bana sordu. “İsmet, arayayım da kendimi oy kullanmaya götürteyim mi?” dedi.

“Olmaz” dedim. Annem İzmit Karabaş Mahallesi’nde Ulugazi İlkokulu yanında oturuyor. Önceki seçimlerde sandık Ulugazi’deydi. Götürülüp, getirilmesi nispeten kolay. Bu referandumda Ulugazi’de sandık yok. Sandık Endüstri Meslek’te. Annemi oraya götürüp, getirmek hayli müşkül. “Olmaz” dedim. Bu defa oy kullanma.” Üzüldü, ama ses çıkartmadı.

Bugün, iki Çiğit sandığa gidemeyecek. Bu nedenle, iki oy bir taraftan eksiliyor. Ama umuyorum, inanıyorum. 2019’daki seçimlere ayakları üzerinde gidip, oylarını vereceklerdir.

Bir gece daha uyku laboratuvarına

Bugün siyaset yazmak yasak. Ama bize ayrılan bu yeri de doldurmak gerekiyor. Mecbur, yine kendimden söz edeceğim.

Bu sütunların okurları, bir süredir modern tıpla haşır neşir olmak zorunda kaldığımı biliyorlar. Neredeyse elden ayaktan düşecek kadar kendimi kötü hissedince mecburen Cihan Hastanesi’ne gitmiştim. Tahlil sonuçları, görüntüleme sonuçları iyi çıktı. Ama kalpte sıkıntı tespit ettiler. Bir de uyku sorunu olabileceğini, kalbi de bu sorunun etkileyebileceği belirtildi. 30 Mart’ta Cihan Hastanesi’nde “Uyku apnesi” raporu için Uyku Laboratuvarı’na bir gece yattım. Her yerinize kablolar bağlıyor, uykunuzu analiz ediyorlar.

Geçen hafta uyku apnesi raporu çıktı. Doktor beni karşısına aldı, mealen şunları söyledi:

“Sen bugüne kadar nasıl uykunda ölmemişsin hayret. Rapor çok kötü. Uykun sırasında dakikada 18 kez nefesin kesiliyor. Oksijensiz kalıyorsun. Sen doğru dürüst uyku uyuyamıyorsun. Hiç rüya görmüyorsun. İnsan gece uykusunda rüya görerek beynini boşaltır. Sen bunu da yapamıyorsun. Her güne, her sabaha yorgun başlıyorsun. Uykunda dinlenmiyor, daha fazla yoruluyorsun. Böyle nasıl yaşıyorsun?”

Yıllardır uyku konusunda gerçekten sorunum vardı. Ben beyni ile çalışan bir adamım. Ortaya çıkan bu rapor, bugüne kadar bu işi yapabiliyor olmamın bile mucize olduğunu gösteriyor. Doktor, “Sana bir cihaz vereceğiz. Bundan böyle uykuya o cihazı burnuna takarak dalacaksın. Bütün hayatın değişecek” dedi. Cihaz, maske tipi bir şeymiş. Her halde bir-iki kablosu da oranıza buranıza girecek.

Ancak, bu cihazı SGK’nın vermesi için bir rapor yetmiyormuş. Mutlaka iki rapor istiyormuş SGK. Doktora, “Hocam ben cebimden alayım. Bir gece daha o laboratuvara girmeyeyim” dedim. Kabul etmedi. Bir gece daha uyku laboratuvarına girecek, başıma ve çevresine bağlanacak yüzlerce kablo ile uyumaya çalışacağım. 8 Mayıs’a gün verdiler. Bunu da atlatıp, yüzümde maske ile rahat rahat uyumaya başlayayım hele. Herhalde, kalbim de, beynim de iyi uyuyunca rahatlayacak. Belki o zaman daha iyi, daha aydınlık, daha olumlu yazılar yazmaya başlarım.