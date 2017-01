Huzur ve sağlık diliyorum

2016 yılı başlarken, “Ben bu yılı bitiremem” diye düşünüyordum.

Sağlık açısından bitiremem diye düşünüyordum. Bir gün bir yerde düşüp kalacağımı çok iyi biliyorum. Açıkçası, işin bu tarafını da pek fazla önemsemiyor ve hiçbir sağlık kuralına uymuyorum. Şükürler olsun.. 2016’yı da bitirdik. Hala beynim de, vücudum da çalışıyor. Ama öyle bir yıl oldu ki, 2016 yılı sonunda, 2016 yılı başına göre 1 yıldan daha fazla yaşlandığıma eminim.

Çok sıkıntılı bir dönemde, çok sıkıntılı bir iş yapıyoruz. Bütün samimiyetimle ve inanıyorsanız bütün dürüstlüğümle söylüyorum. Gazetenin sahibi Sayın Macit Haldız’dan bir gün, bir kere bile herhangi bir konuda en küçük baskı görmedim. Haldız ailesi, bu gazeteden beklentisi yok.. Üstelik ailenin bu gazete yüzünden zaman zaman bazı çevrelerin sitemlerine göğüs gerdiğini biliyorum. Çünkü benim yaptığım gazeteye karışmıyorlar. ÖZGÜR KOCAELİ’yi her gün yüzde 100 istediğim gibi yaptığımı söylersem, size yalan söylemiş olurum. Elbette bazı konularda el frenini kullanıyorum. Ama sağduyu sahibi herkes kabul edecektir ki, ÖZGÜR KOCAELİ her haliyle bu kentin dertlerini, bu şehirde yaşayan her görüşten, her sosyal sınıftan insanın sıkıntılarını yazan gazete olarak yoluna devam ediyor.

Bütün bir yıl boyunca Sayın Macit Haldız ile 3 veya 4 kez görüşmüşüzdür. Bu görüşmelerde de genellikle gazete ile ilgili bir şey konuşmadık. Yılın son günü, yarım saat kadar Macit Bey’le baş başaydık. Kendisine çok açık biçimde şunları söyledim:

“- Ben bu gazeteyi karlı hale getiremedim. Sizin üzerinizde yük olarak duruyor. Bu durumdan da büyük rahatsızlık duyuyorum. Hemen, hiçbir hak talep etmeden şuradan ceketimi alıp gitmeye hazırım. Gazete kaldıkça, kendi şahsi itibarımın da zedelenmeye başladığını hissediyorum. Bundan da rahatsızlık duyuyorum. Geçinmek için, hayat standartlarımı sürdürebilmem için çalışmaya ihtiyacım var. Sadece bu nedenle çalışıyorum. Yılbaşı piyangosundan ikramiye çıkarsa, günün birinde altılı ganyan, sayısal loto falan tutturur, kenara üç kuruş para koyabilirsem, ben sizi bırakır giderim, bundan da haberiniz olsun.”

Macit Bey farklı bir adam.. Gazeteden, gazetenin gidişinden memnun olduğunu söyledi. “Sen zararı ziyanı düşünme. Kafana göre işini yap. Kimse de işine karışmaz. Ben her yerde bunu açıkça söylüyorum. Yeni yılda ÖZGÜR KOCAELİ’yi büyütmek için gereken neyse ben üzerime düşeni yapacağım. Sen bildiğin işi yapmaya devam et” dedi.

…………

Tablo budur değerli okurlar. Geride bıraktığımız yıl içinde kimi zaman çok sıkıldığım, kendimi çok bunalmış hissettiğim dönemler oldu. Zaten bunları da lisan-ı münasiple sizlerle paylaştım. Yeni yılda ülkem için barış, huzur, ekonomik kalkınma, refah diliyorum. Kendim için ise, çok basit iki dileğim var:

Birincisi sağlık.. Yaş ilerledikçe ve hele benim gibi umursamaz yaşıyorsanız her gün bir yerinizin ağrısı ile uyanıyorsunuz.

. Allah’a, “Beni kimselerin eline düşürmesin” diye dua ediyorum.

İkincisi huzur.. İşimi huzur içinde yapayım. Ben hayatım boyunca bu işi yaparken kimseye hesap vermedim. Sadece bu kente olabilecek en iyi, en düğün gazeteyi sunmanın, bunu yaparken de kimseye kasten zarar vermemenin hesabını yaptım. Sağlığım olsun, huzurum olsun gerisi hiç önemli değil.

2017’ye bu duygularla, yaptığım işte ilk günkü heyecan ve hırsla başlıyorum. 2017 nasıl biter, biter mi, işte bunu bilemem. Huzur ve sağlık içinde bitmesi için sadece dua edebilirim.

BÜYÜK KOCAELİ’YE BİR ŞANS VERMELİSİNİZ

Siz değerli okurlara geçtiğimiz haftalarda da bu sütunlarda bahsettim. Haldız Grup içinde dünden itibaren yeni bir günlük gazete yayın hayatına başladı. Adı BÜYÜK KOCAELİ.. Tamamen genç bir kadro tarafından hazırlanıyor. Arkadaşlar büyük bir heyecan ve hevesle kolları sıvadılar. BÜYÜK KOCAELİ Gazetesinin cıvıl cıvıl, sempatik, objektif bir gazete olacağına inanıyorum. Eminim ki, bu kentte ÖZGÜR KOCAELİ ile birlikte okunan, itibar edilen ikinci şehir gazetesi BÜYÜK KOCAELİ gazetesi olacaktır.

ÖZGÜR KOCAELİ 1 nci katta hazırlanıyor. Binanın 2 nci katında ortak teknik servis, üçüncü katında BÜYÜK KOCAELİ gazetesi bulunacak. Birbirimizden tamamen farklı olarak, gün içinde belki birbirimizin yüzünü bile görmeden ayrı ayrı iki gazete yapacağız. Bu kentte yerel gazete okurunun ne kadar azaldığının da farkındayım. Ama hala yerel gazete okuyanlara, kardeşimiz BÜYÜK KOCAELİ’ye de şans vermelerini rica ediyorum.

Bu gazeteyle birlikte alın. Ya da bu gazeteden daha iyi, daha özenli, daha cesur ve samimi olduğuna inanıyorsanız, bizi bırakın, BÜYÜK KOCAELİ’yi alın. Ama bir şans verin. Yeni heyecanla, yeni umutlarla genç insanlar çok zor bir işe, üstelik hiç uygun olmayan bir mevsimde kolları sıvadılar.

BÜYÜK KOCAELİ’de bir genç bakış olacak. Biz artık yaşlandık. Bizim için ÖZGÜR KOCAELİ’yi hazırlamak günlük bir rutin haline geldi. Elbette ben hala her gün gazeteye çok özeniyorum. Ayrıntılar konusunda bile çok titizleniyorum. Ama bizim devrimizin sonlarına gelindi. BÜYÜK KOCAELİ ekibi daha dinamik, dünyaya daha farklı açıdan bakan, sosyal medya ve iletişim alanındaki yenilikler konusunda bizden çok daha ileri bir ekip. Bu nedenle, bu kentteki yerel gazete okuyucularının en azından ilgisini hak ediyorlar.

Bizi, ÖZGÜR KOCAELİ gazetesini bugünkü seviyesine, Türkiye’nin tartışmasız en iyi şehir gazetesi payesine siz getirdiniz. Siz iletişim kurdunuz. Eleştirileriniz ile bizi yönlendirdiniz. Bizi yetiştirip olgunlaştırdınız. Bu gazeteyi bu kentte bugüne kadar yayınlanmış bütün yerel gazetelerden farklı konuma getirdiniz. Sıkıntınızı, derdinizi paylaştınız. Yaş gününüzü, düğününüzü, yeni doğan bebeğinizi bu gazete ile paylaştınız.

Aynı sevgiyi ve ilgiyi BÜYÜK KOCAELİ gazetesine de göstermenizi rica ediyorum. Hak edip etmediklerini siz değerlendirirsiniz. Ama en azından bu şansı onlara verin.

…………

Evet sevgili okurlar.. Yeni yılın ilk pazartesi gününde size içimi bir kez daha boşalttım. Yeni yılda bütün insanlığa, bütün dünyaya, ama öncelikle ülkeme barış diliyorum. Bütün insanlar birbirini sevsin, birbirine karşı anlayışlı, hoşgörülü olabilsin diliyorum. Yaşam şeklimiz, düşüncelerimiz, siyasi görüşümüz alışkanlıklarımız ne olursa olsun birbirimize saygı göstermek, birbirimize anlayış göstermek insan olmanın bir gereğidir. Biz bunu yaparsak, eminim güzel ülkemiz çok daha hızla refaha, barışa; gerçek demokrasi ve özgürlüklere erişecektir.

Kendim için de sadece sağlık ve huzur diliyorum. Bir konuda daha sizi bilgilendireyim., Artık günlük yazıların üzerine pazartesi günleri bu yazılar da bana ağır geliyor. Bundan söyle her pazartesi yazmamak konusunda kesin kararlıyım. Bu sütunları sadece gerektiğinde, sizlerle kişisel bazı şeyleri paylaşmak istediğimde kullanacağım. Sağ ve esen kalın. Bakalım 2017’yi de bitirebilecek miyiz?