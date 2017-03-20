Huzurevi korosu Batı Trakyalıları coşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kocaeli Huzurevi tarafından ortaklaşa düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri, SDKM’de gerçekleştirildi.

Kocaeli Huzurevi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen konserin şefliğini Erbil Aydın üstlendi.Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerinin seslendirildiği konserde, müzik ziyafeti yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Kocaeli Huzurevi Türk Sanat Müziği Korosu’nun konserine Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi yönetimi, kadın ve gençlik kollarından oluşan heyet katıldı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi, 'Batı Trakya Çınarlarımız olmak üzere tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı en kalbi duygularla kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz' dedi.

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