  • BIST 90.902
  • Altın 143,765
  • Dolar 3,6224
  • Euro 3,8889
  • Kocaeli 10 °C

Huzurevi korosu Batı Trakyalıları coşturdu

»
Huzurevi korosu Batı Trakyalıları coşturdu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kocaeli Huzurevi tarafından ortaklaşa düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri, SDKM’de gerçekleştirildi.

Kocaeli Huzurevi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen konserin şefliğini Erbil Aydın üstlendi.Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerinin seslendirildiği konserde, müzik ziyafeti yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Kocaeli Huzurevi Türk Sanat Müziği Korosu’nun konserine Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi yönetimi, kadın ve gençlik kollarından oluşan heyet katıldı.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi, 'Batı Trakya Çınarlarımız olmak üzere tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı en kalbi duygularla kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz' dedi.

17353102_1890116577973192_3181756804528307659_n.jpg

btdd.jpg

Bu haber toplam 149 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet’te onarım20 Mart 2017 Pazartesi 17:06
  • Mutlu eden ziyaret20 Mart 2017 Pazartesi 16:59
  • Servetiye Cephesi tiyatro oyunu olacak20 Mart 2017 Pazartesi 14:48
  • Gebze’de 1600 ton cam dönüşüme kazandırıldı20 Mart 2017 Pazartesi 14:43
  • Türk Ocağı’nda Çanakkale ruhu20 Mart 2017 Pazartesi 14:39
  • Ereğlili kadınlar Başkan Yıldırım ile kahvaltıda20 Mart 2017 Pazartesi 13:57
  • Başkan Köşker hafta sonunu açılış ve ziyaretlerle geçirdi20 Mart 2017 Pazartesi 13:33
  • Körfez yeni işletmelerle büyüyor20 Mart 2017 Pazartesi 13:29
  • Yöresel Yemek Yarışması İzmit ilçe elemesi yapıldı20 Mart 2017 Pazartesi 13:14
  • İzmit Belediyesi’nden UNICEF ile işbirliği20 Mart 2017 Pazartesi 12:36
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti