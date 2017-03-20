Huzurevi korosundan muhteşem konser

Kocaeli Huzurevi Türk Sanat Müziği Korosu konseri dinleyenleri mest etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kocaeli Huzurevi tarafından ortaklaşa düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri, SDKM’de gerçekleştirildi. Kocaeli Huzurevi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen konserin şefliğini Erbil Aydın üstlendi.

Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerinin seslendirildiği konserde, müzik ziyafeti yaşandı. Birbirinden seçkin Türk Sanat Müziği eserleri Huzurevi Korosu tarafından icra edilirken dinleyenlerin eserlere eşlik ettiği ve tempo tuttuğu bir konserle katılımcılar, hoşça vakit geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Kocaeli Huzurevi Türk Sanat Müziği Korosu'nun konserine İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik katıldı. SDKM’yi dolduran sanat müziği severlerin arasında özel konuklar da vardı. Huzurevinde kalan yaşlılar da konseri izlemeye gelmişti. Konser boyunca eserlere eşlik eden huzurevi sakinleri, unutulmaz bir akşam yaşadı.

