Huzurevi sakinleri yılbaşını kutladı

Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince huzurevi sakinleri için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Huzurevi, Dr. Beşir Akınal Huzurevi ve Sosyal Hizmetler Tavşancıl Huzurevi’nde kalanlar için Bayramoğlu'nda bir otelde düzenlenen yılbaşı kutlamasında, huzurevi sakinleri dans ederek eğlendi.

Sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik eden huzurevi sakinleri, hep birlikte yılbaşı pastası kesti.

Etkinlikte, dernek yöneticileri huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler de verdi.

Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kudret Sekban, yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel hale getirdikleri kutlamada yaşlıların hem kaynaşmaları hem de eğlenerek moral bulmalarını amaçladıklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan’ın eşi Emine Arslan, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eşi Ragıba Köşker, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İpek Çulha ve dernek üyeleri katıldı.