Huzurevi yıkılıyor

Yaklaşık 1,5 yıl önce toprak kayması sonucu istinat duvarının çökmesinin ardından Huzurevi’nde kalan yaşlılar başka yerlere nakledilmişti.

1700 METREKARE

Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) açılan ihaleyi alan Esser firması, hurda karşılığı yıkıma başladı. Huzurevi binasının tamamen yıkılması ve enkazının kaldırılması için 60 gün süre verildi. 17 Ağustos 1999 deprem felaketinde duvarı bile çatlamayan Huzurevi binasını şimdi biz yıkıyoruz. Yıkımdan boşalacak 1700 metrekarelik arsada modern bir huzurevi kampüsü yapılması planlanıyor.

92 KİŞİ KALIYORDU

Dönemin Valisi Kemal Nehrozoğlu’nun girişimiyle hizmete giren Kocaeli Huzurevi’nde 92 kişi barınıyordu. Yaklaşık 1,5 yıl önce bitişikteki bir inşaatta toprak kayması oldu, istinat duvarının çökmesi huzurevine zarar verdi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 38 yaşlıyı ailelerinin yanına gönderirken, 54 yaşlı da Gündoğdu Rehabilitasyon Merkezine nakledildi.

HEMEN YAPILMALI

Yeni huzurevi yapımı için bir an önce harekete geçilmesi, proje hazırlanıp ihale yapılması gerekiyor. Bu amaçla Kocaeli Huzurevi Derneği Başkanı Olcay Ilıcalı ve yönetimi, önümüzdeki günlerde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, yeni huzurevi inşaatına bir an önce başlanmasını isteyecek. Huzurevi sakinleri, halen FETÖ’den el konulan eski yurt binasında kalıyor.

Şennur YILDIZ