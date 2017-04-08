“Huzurumuza, istikrara ve kardeşliğimize kastediyorlar”

Başkan Karaosmanoğlu, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Halk Oylamasında “EVET” verilmesinin nedenlerini Darıca’da gerçekleştirdiği mahalle toplantısında yaptı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Abdi İpekçi Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ve aynı zamanda yerel yönetimlerde ki çalışmalarını anlatan Başkan Karaosmanoğlu, “Göreve geldiğimizde Kocaeli’nin yenilenmesi için değişime, bunun için de öncelikle planlamaya ihtiyacı vardı. Özellikle Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası bölgemizde bu çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Hizmetlerde gördüğümüz eksikleri gidermek için de çalıştık. Ve en önemlisi hizmeti eşit bir şekilde paylaştırmaya özen gösterdik” dedi.

“SAYISIZ HİZMETİ DARICA’DA YAPTIK”

Bu bölgedeki işleri yakından takip edebilmek, koordinasyonu sağlayabilmek adına bir ayağımızda burada olsun diyerek, Gebze Büyükşehir Hizmet Binamızı açtık diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Sayısız hizmetimizi Darıca’da yaparak ilçemize önemli katkılar sunduk. Biliyorsunuz ki bu hizmetlerin su olup akması 5216 sayılı Büyükşehir yasası ile oldu. Belediyemizin sınırları il sınırlarına yükseltildi. Yeni yasayla birlikte belediyemiz, hükümetimizin “yerel ve yerinde” hizmet projesi kapsamında bütün kırsal kesime hizmet götürmeye başlamıştır. Çok büyük değişimlere, çok büyük dönüşümlere, çok büyük yeniliklere imza attık. Yeniden doğuş destanı yazdık diyebilirim. Bu destanın bugüne kadar olan kısımlarını yazmak kolay olmadı. Devam eden bölümlerini de yazmak şüphesiz kolay olmayacak” diye konuştu.

“SANDIKLARA GİDEREK EVET OYU VERMENİZİ İSTİYORUM”

Türkiye’nin üzerine çöreklenen içeride, dışarıda ne kadar odak varsa, Türkiye’nin menzile ulaşmasını engellemek için bütün güçlerini kullanacaklar, kullanıyorlar da vurgusu yapan Karaosmanoğlu, “Kaos istiyorlar. Kriz istiyorlar. Coğrafyamızda çıkarı olan devletler ne istiyorsa onu yapmamızı istiyorlar. Terörle Türkiye’yi Suriyelileştirmek istiyorlar. Huzurumuza, istikrara, kardeşliğimize kastediyorlar. Sizlerden tek bir ricam var. Bunlara cevaben 16 Nisan’da sandıklara giderek Evet oyu vermenizdir. 15 Temmuz ile beraber ülke olarak hassas bir dönemece girdik. Avrupa’nın üzerimize oynadığı oyunu hepimiz görüyoruz” sözlerini tamamladı. Konuşma sonrası birliktelik görüş alışverişinin yapılmasının ardından son buldu.

