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Hyudai’nin üzerinde dolu bulutu dolaşamaz 

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Hyudai’nin üzerinde dolu bulutu dolaşamaz 
İzmit Alikahya ve Kartepe Köseköy bölgesinde, Hyundai otomobil fabrikası yakınlarında yaşayanlar, gökyüzünün kara bulutlarla kaplanıp, ortalığın karardığı zamanlarda arka arkaya patlama sesi duyarlar.

Top atışı şeklindeki bu patlama sesinin nereden geldiği de merak edilir. 

Bölgedeki Hyundai Otomobil Fabrikasında dünyadaki pekçok otomobil fabrikasında bulunan bir sistem kurulmuş. Fabrika çevresinde üretimden yeni çıkan gıcır gıcır arabalar açıkta depolanıyor. Bu arabaların üzerine iri taneli doluların düşmesi de elbette istenilmiyor. Fabrikada kurulan düzen, bölgenin üzerinde dolu taşıyan bulutlar yoğunlaştığında otomatik olarak devreye giriyormuş. Hyundai yetkilileri, “Aslında top, ya da bomba atılmıyor. Otomatik olarak devreye giren sistem, gökyüzündeki dolu potansiyeli taşıyan bulutlara sesli titreşim gönderiyor. Bulutlar içindeki buz tanelerinin kırılıp, yağmura dönüşmesini, böylece yeni araçların zarar görmemesini temin ediyor” dediler.
Yani, bu seslerin çevreye bir zararı ve tehlikesi yok. Sadece yeni çıkmış otomobillerin üzerine iri dolu tanelerinin düşmesini engelliyor. 
 

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