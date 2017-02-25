Hyundai işçisinden kitap

Abdülhamit döneminde Osmanlı Hafiyelerinin maceralarını anlatan 216 sayfalık roman 15 bin adet basıldı. Daha önce yayınlanmış “Mavi Fetih” isimli bir kitabı daha bulunan Fehmi Demir, ikinci kitabının da çok ilgi çekeceğine inanıyor.
Abdülhamit döneminde Osmanlı Hafiyelerinin maceralarını anlatan 216 sayfalık roman 15 bin adet basıldı. Daha önce yayınlanmış “Mavi Fetih” isimli bir kitabı daha bulunan Fehmi Demir, ikinci kitabının da çok ilgi çekeceğine inanıyor.
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