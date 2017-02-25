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Hyundai işçisinden kitap

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Hyundai işçisinden kitap
Hyundai Alikahya Fabrikası’nda işçi olarak çalışan İzmitli Fehmi Demir, 6 yıl boyunca üzerinde çalıştığı  “Sultan Çeşmesi” isimli romanını tamamladı.

Abdülhamit döneminde Osmanlı Hafiyelerinin maceralarını anlatan 216 sayfalık roman 15 bin adet basıldı.  Daha önce yayınlanmış “Mavi Fetih” isimli bir kitabı daha bulunan Fehmi Demir, ikinci kitabının da çok ilgi çekeceğine inanıyor.

 

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