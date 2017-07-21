Hyundai, Kocaeli İtfaiyesi’ne övgüler yağdırdı

Kocaeli’de faaliyet gösteren Hyundai Assan Firması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini ziyaret etti

İzmit Alikahya Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Hyundai Assan firmasının CEO’su M.H. Yoon, İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Yoon, Kocaeli İtfaiyesi’nin çalışmalarını takdirle karşılarken gösterdiği üstün başarılarını ülkesi ile paylaşacağının altını çizdi. Yoon ayrıca, sosyal sorumluluk kapsamında yanlarında getirdikleri halat, karabina, emniyet kemeri gibi malzemelerden oluşan kurtarma setini itfaiyeye hediye etti.

SORUMLULUK PROJELERİNE ÖNEM VERİYORUZ

M.H. Yoon, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin eğitimlerini ve faaliyetlerini överek "Güzide şehrimizde gece gündüz demeden, halkın canını ve malını kurtarmaya çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin ve tüm personelin yanındayız. Hyundai Assan olarak sadece otomobil üretmiyoruz aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine önem vererek İzmit'imize katkıda bulunmak istiyoruz. En ufak bir durumda bizlerin yardımına koşan itfaiye ve sağlık gibi kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi

MALZEMELER EĞİTİMDE KULLANILACAK

Daire Başkanı Kara verdikleri hediye için Hyundai yetkililerine teşekkürlerini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi İtafiyesi’nin her türlü son sistem teçhizata sahip olduğunu kaydetti. Daire başkanı Kara hediye edilen setin, ülkemizin her yerinden eğitim merkezine gelen itfaiyecilerin eğitimlerinde kullanılacağını belirtti.

KORE’DE KOCAELİ’Yİ ANLATACAK

Doğan Kara, Yoon’a ise tarihi itfaiyeci kaskı hediye etti. Hediyeyi kabul eden Yoon, bu hediyeyi almaktan dolayı çok heyecan duyduğunu belirterek, yakın zamanda genel kurul toplantısına katılmak üzere ülkesine gideceğini ve Kocaeli İtfaiyesi’nin nezaketini ve gösterdiği üstün başarıyı orada anlatacağını söyledi. Hyundai firması geçen yıl da itfaiye erlerinin eğitimi için trafik kazalarında kurtarma eğitimlerinde kullanılmak üzere, iki adet otomobil bağışında bulunmuştu.

