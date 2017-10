HZ.LOKMAN HEKİMDEN SAĞLIKLI VE MUTLU YAŞAM SIRLARI-1

Bu haftaki yazımda sizlere Hz. Lokman Hekimi anlatacağım. Onu bazı yönleriyle size aktarmak, genç jenerasyonlar başta olmak üzere herkese kendisi ve hayatıyla alakalı yardımcı olabileceğine inandığım bilgiler vermeye çalışacağım. Bu bilgilerin bizlere ulaşmasını sağlayan Araştırmacı, Fikir adamları ve tüm emeği geçenleri saygıyla selamlıyorum.

Özellikle biraz sonra aşağıda okuyacağınız bir çok söz ve cümleyi sanki daha önceden duymuş, veya size söylenmiş gibi bir hisse kapılabilirsiniz.. Neden mi? Çünkü gerek bizim tarihimizde gerekse de dünya tarihinde bir çok Alim, Bilimadamı, Araştırmacı ve Bezirganlar Hz.Lokmanın eserlerinden, sözlerinden ve anlatımlarından etkilenerek bu sözleri kendilerince kayıt altına almış,bunları üzüntü-keder ve mutluluk durumlarında normal hayatlarında da kullanmışlardır. Her ne kadar kendisiyle alakalı bazı çalışmalar yapılmış olsa da bu bilgilerin bir çoğu hala eksiktir. Günümüzde bile noterli, tapulu ve şahitli bir çok şeyin alım-satım ve devirlerinde taraflar mahkemelik olabilirken, o yıllarda Hz.Lokmanın söylemiş olduğu sözlerin kesin kayıt altına alınması, kitaplaştırılması, bunları çoğaltması veya bunlardan Telif istemesi beklenemezdi. Bundan dolayı geçmişten günümüze bir çok kişi onun sözlerini maalesef ki sahiplenmiş, söylediklerini kendilerinin sözleri gibi anlatmışlardır. Yaşadığına inanıldı dönem ve yıllara bakacak olursak; Bugün için kendisine fikir ve düşünce insanı, kişisel gelişimci veya Yaşam Koçu denilen yerli-yabancı bir çok insanın yaşam kaynaklarından birisi Hz.Lokman Hekim olduğunu rahatlıkla görebiliriz.

Hz. Lokman'ın şahsiyetine ve doğum yerine dair, tarihlerde kesin bir bilgi yoktur. Bir rivayete göre, babasının ismi Baura'dir. Baura ise, Hz. Eyyüb'ün (a.s.) kız kardeşinin veya teyzesinin oğludur. Beni İsrail arasında kadı olarak bulunduğu veya Habeşli bir zenci dülger olduğu gibi, çeşitli rivayetler de vardır. Vâkidî, Lokman'ın İsrâiloğulları kadısı, Eyle ve Medyen taraflarında yaşayan, Eyle'de ölen bir kimse olduğunu zikreder.

Hz. Lokman'ın aslen nereli olduğu hakkında da farklı rivayetler vardır. Bazıları, onun Habeş asıllı olduğunu, bazıları Nubyalı, bazıları da Mısır Sudanı'ndan olduğunu söylerler. Her halükarda onun esmer, kalın dudaklı, ayakları yarık ve sonradan hürriyetine kavuşmuş bir köle olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.

Diğer bir rivayete göre Hz. Lokman, Arabistan'ın Umman tarafında yaşadı. Hz. Dâvud'la görüşüp ondan ilim öğrendi. Hz. Dâvud'a peygamberlik bildirilmeden önce, müftü olan Lokman Hekim, Hz. Dâvud'a peygamberlik bildirildikten sonra fetvâ vermeyi bıraktı. Hz. Dâvud'a ümmet oldu. Kendisine hikmet verildi.

Lokman hakkında hadislerde de bazı bilgiler bulunmaktadır. En'âm Suresi'nin 82. ayetinin nüzulünde sahabeler: «Ey Allah'ın Resulü! Bizim hangimiz nefsine zulmetmez ki...'» «Bu ayetteki zulüm sizin sandığınız gibi değildir. O zulüm, şirk demektir. Lokman'ın oğluna nasihat ederken, yavrum, Allah'a şirk koşma. Zira şirk en büyük zulümdür dediğini işitmediniz mi'» cevabını vermiştir. dediklerinde, Peygamberimiz; Lokman, söyle deɾdi: «Yavɾum, ilmi âlimleɾe kaɾşı böbüɾlenmek, sefihleɾle münazaɾada bulunmak ve meclisleɾde gösteɾiş yaρmak iςin öğɾenme!»

Bu anlatım ve devamı başka biɾ ɾivayette söyle yeɾ almaktadıɾ: «...Ginâ gösteɾeɾek ve cehalete düşeɾek ilmi teɾk etme! Yavɾum, meclisleɾi ihmal etme! Allah'ı anan biɾ topluluk göɾdüğünde onlaɾla otuɾ. Eğeɾ âlimsen ilmin işine yaɾaɾ; cahilsen onlaɾ sana öğɾetiɾleɾ. Umuluɾ ki Allah onlaɾa ɾahmetini lütfedeɾ, onlaɾla beɾabeɾ sana da ulaşıɾ. Allah'ı anmayan biɾ topluluk göɾdüğünde onlaɾla otuɾma. Eğeɾ âlimsen ilminin sana biɾ yaɾaɾı olmaz; cahilsen onlaɾ seni saρtıɾıɾlaɾ. Allah onlaɾı azabına duçaɾ kılaɾ, sana da onlaɾla beɾabeɾ isabet edeɾ.»

Yine biɾ hadis-i şeɾifte ilim-hikmet hakkında söyle denilmektediɾ: «Hakîm Lokman oğluna şu tavsiyede bulunmuştuɾ. Yavɾum âlimleɾin yanında otuɾ ve dizleɾinle onlaɾa çok yaklaş. Çünkü Allah, gökten indiɾdiği yağmuɾla ölü topɾağı diɾilttiği gibi, kalpleɾi hikmet nûɾuyla diɾiltiɾ.»

Lokman Hekim'e; «Sen, bu hâle nasıl geldin'» dedikleɾinde; «Doğɾu sözlü olmak, emâneti yeɾine getirmek, lüzumsuz söz ve işi teɾk etmekle.» cevabını veɾdi.

KURAN-I KERİMDE HZ.LOKMAN

Kuran-ı Kerimde özellikle Lukman suresinde Hz. Lokman’dan bahsedilmektedir “And olsun ki biz Lokman’a Allah’a şükretsin diye hikmeti verdik.” Yine başka bir ayette de “Lokman, oğluna öğüt vererek, “Yavrum Allah’a eş koşma, doğrusu eş koşmak, büyük zulümdür”.” Demiştir.

LOKMAN HEKİM VE ALTERNATİF TIP

Tıp dünyasında ve İslam dünyasında adına sık rastladığımız Lokman Hekim, gerçekte bir Peygamber mi yoksa sadece bir Allah dostu mu olduğu konusu tartışıla dursun, bilinen bir gerçek var ki o da, günümüz Alternatif tıbbın önemli figürlerinden biri olması. Aynı zamanda oğluna verdiği önemli nasihatleri ile de bilinen Lokman Hekim’in yaşamından kesitleri ele alacağımız yazıda, Lokman Hekimin dini, ahlaki ve tıbbi yansımalarından bahsedeceğiz. Lokman Hekim hakkında yazılan yüzlerce kitaptan anlaşılmaktadır ki, o, yaşamını iyilik yapmaya, dertlilere çare olmaya, hastalara şifa bulmaya adamış örnek bir şahsiyettir. Lokman Hekim’in özellikle çocuğuna verdiği öğütler, halen günümüzde bile bir çok ebeveyn tarafından çocuk psikolojisi ve ahlakı üzerine kendi çocuklarına verilmektedir. Bu, onun halen bilgileri ile ve bıraktıkları ile yaşadığının en büyük kanıtıdır. Lokman Hekimin kim olduğuna, nerelerde bulunduğuna göz atmaya çalışacak ve Lokman Hekim kıssalarından bahsetmenin yanında Alternatif Tıbba bıraktıkları değerlerden bahsedeceğiz.

LOKMAN HEKİM BİR PEYGAMBER MİDİR? YOKSA ALLAH DOSTU BİRİ MİDİR?

Bu tartışma birçok kez yapılagelmiş bir tartışmadır. Bu konuda kesin bir şey söylemeye yanaşmayan İslam önde gelenleri, kanaatlerini “Hikmet verilmiş bir veli” yönünde kullanmışlardır. Çünkü Kuran-ı Kerimde net bir şekilde peygamber olarak geçmemektedir demektedirler. Bu konuda islam fakihleri de Peygamber olmadığı konusunda hem fikirdirler. Ama bazı İslam Alimleri, araştırmacılar ve fakihler, Peygamberlik olasılığının da üzerinde durmuşlardır. Bilinen bir gerçek var ki, Hz. Lokman, adına sure ve ayetler indirilen mübarek bir şahsiyetti.









- HZ.LOKMAN HEKİM’İN SAĞLIK VE YAŞAM ÜZERİNE ÇEŞİTLİ ESERLERDEN DERLENEN TAVSİYELERİ-

Ey oğulcağızım, ciğerparem! Allah’ı tanı, O’na hiçbir şeyi ortak koşma.

Başkasına nasihat vermeden önce kendin o tavsiye edeceğin şeyi önce kendin yap.

Kendi ölçüne göre söz söyle. Kendini beğenme. Kuvvetini denemeye çalışma.

Herkesin hakkına riayet et.

Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına.

Ahmak cahil kimseden uzak dur. Aklı başında bilgin dostu tercih et.

Hayırlı işler uğrunda gayret sarf etmekten geri durma.

Bir tedbir alacağın zaman ahlak ve bilgi sahibi kimseye akıl danış.

Delil ve ispatını hazırladıktan sonra söz söyle.

Gençlik zamanını ganimet bil. Gençlik zamanında iki cihana ait işlerin dürüst olsun.

Dostlarına ve ahbaplarına saygı ile ikram göster. Cömertliği adet et.

İyi bir üstadı baba yerinde tut. İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizanda bulunma.

Masraflarını gelirlerine göre ayarla. Her işte ortalama davran.

Misafire ne hizmet gerekirse yap. Misafire iş buyurma.

Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut, etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın.

Çocuklarının talim ve terbiyesine dikkat et. Çocukların keyfine uyma.

Vücudunu ve üstünü başını temiz tut.

Herkese kendi ölçüsüne göre muamelede bulun.

Az yemeyi, az uykuyu, az konuşmayı kendine adet et.

Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme.

Yapacağın işleri bilerek ve düşünerek yap.

Bilmediğin şeyde ustalık taslama.

Sırrını sakla. Kadına ve çocuğa sır söyleme.

Başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme.

Hiçbir şeye karşı kayıtsız davranma. Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma.

Yarım kalmış bir şeyi olmuş sayma. İşsiz güçsüz serseri adamların yanında oturma.

Senden büyüklerle şakalaşma. Sağa sola bakma daima önüne bak.

Eski münakaşaları anma. Herkesle hoş geçin.

Başkasının menfaatine ortaklık etme.

Malını dosta düşmana teşhir etme(gösteriş yapma).

Akrabalarınla ilişkilerini kesme, onlara yakınlık göster.

İyi kimselerin aleyhinde söz söyleme.

Halkın ittifakla üzerinde durduğu şeye sende uygunluk göster.

Parmaklarını ağzına burnuna sürüştürme.

Herkesin yanında dişlerini ayıklama. Ağzını burnunu sessiz temizle.

Bir kimseye karşı üstünlük taslayarak çalım satma.

Konuşurken sözlerine alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma.

Bir kimseyi başkasının yanında mahcup düşürme.

Kaş göz işareti ile şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketlerde bulunma.

Gülünç söz söylemekten çekin. Diline sahip ol. Acele iş görme.

Kendini kadınlar gibi süsleme.

Başkasının yanında kendini veya ailenden birini methetme.

Herkese karşı saygılı davran. Kavga ve gürültüden uzak dur.

Kötü kimselerle arkadaş olma.

Kendi ekmeğini başkalarının sofrasında yeme.

Dünya işleri için kendini fazla üzme.

Seni tanımak istemeyen kişiyi sen tanı.

Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle.

Bir kimse konuşurken araya laf karıştırma. Misafir yanında bir kimseyi azarlama.

Güneş doğacağı vakitlerde uyuma.

Bitmedi.Devamı haftaya…

Yukarıdaki bir çok cümle ve anlatımda ağırlı olarak öğüt ve nasihatler anlatılmıştır. Çok az sayıda da olsa İnsan sağlığını yakından ilgilendiren konularda mutlaka profesyonel bir yardım alınız.





Dünyadaki bütün Tamamlayıcı-Alternatif ve Geleneksel Tıp Uygulamalarının amacı, Hasta ve hastalığa dolayısıyla Modern Tıbba yardımcı olmak amacını taşımalıdır.

‘’Hiçbir Tamamlayıcı-Alternatif ve Geleneksel Tıp alanı Modern Tıbbın muadili veya karşılığı değildir. Hekimlerinize başvurmadan yukarıda saydığımız yöntem ve alanlara başvurmanız size yarar sağlamayacağı gibi, tamiri zor, tarifi mümkün olmayan sıkıntılar yaşamanıza sebep olabilir