İbrahim Erkal hastaneye kaldırıldı

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede ciddi beyin kanaması olduğu tespit edilen şarkıcı İbrahim Erkal'ın, derin koma durumunda olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Maltepe'deki evinin otoparkında gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunan İbrahim Erkal, önce Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Ulus'taki Liv Hospital'e sevk edilen Erkal'ın yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği ve tetkiklerinin sürdüğü bildirildi.

Derin koma durumunda

Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, sanatçının beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal'ın yapılan tetkikler sonucunda, son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup, hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.