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İbrahim Kandemir vefat etti

İbrahim Kandemir vefat etti

İzmit Orhan Mahallesi Medrese Sokak No.9 adresinde ikamet eden Pirelli’den emekli İbrahim Kandemir (86) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

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2 çocuk babası İbrahim Kandemir’in cenazesi ikindi namazında Bağçeşme Camii’nden alınarak Sarıcalar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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