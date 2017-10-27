İbrahim Kandemir vefat etti
İzmit Orhan Mahallesi Medrese Sokak No.9 adresinde ikamet eden Pirelli’den emekli İbrahim Kandemir (86) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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2 çocuk babası İbrahim Kandemir’in cenazesi ikindi namazında Bağçeşme Camii’nden alınarak Sarıcalar Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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