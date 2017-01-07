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İbrahim Keskin Yavuzspor’da

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İbrahim Keskin Yavuzspor’da
Süper Lig takımlarından Yavuzspor, ara transferde kadrosuna takviye yapıyor.

Mavi-Beyazlı ekip, Hereke Yıldızspor’dan kaleci Abdullah’tan sonra Çayırtepe Gençlikspor’un tecrübeli oyuncusu İbrahim Keskin ile de anlaştı.

YENİDEN FUTBOLA DÖNMÜŞTÜ

Daha önceki yıllarda Çubuklu Balaspor’da teknik adam olarak görev yapan, çok da başarılı olan İbrahim Keskin, bu sezon başında 1.Küme takımlarından Çayırtepe Gençlikspor’da yeniden faal futbol hayatına başlamıştı. İbrahim Keskin, yeni takımı Yavuzspor’da daha önce Ç.Balaspor’da öğrencileri olan Müjdat, Turgay, Mert ve Faruk gibi oyuncularda forma giyiniyor.

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