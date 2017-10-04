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İbrahim Kobak vefat etti

İbrahim Kobak vefat etti

İzmit Ömerağa Mahallesi Tekel Geçidi Gülerman Apartmanı’nda oturan, Seka emeklisi İbrahim Kobak (94) vefat etti.

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2 kız çocuk babası, CHP İl eski Başkanı Cihat Altunyuva’nın kayınpederi olan İbrahim Kobak’ın cenazesi, bugün öğle vakti Fevziye Camisi’nde kılınacak namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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