İbrahim Yılmaz: “Hiçbir kulüple anlaşmadım”

Yılmaz, Değirmenderespor kulübü ile anlaşmadığını söyledi.
YAŞAR YILDIZ ÇOK İSTİYOR
Süper Lig takımlarından Değirmenderespor’un yeni teknik sorumlusu Yaşar Yıldız, yeni sezonda yardımcılığı konusunda İbrahim Yılmaz ile çalışmak istediğini belirtti. Yıldız, “İbrahim Yılmaz ile kesin olarak anlaşma yapmadık. Ancak yeni sezonda kendisi ile çalışmayı çok isterim” dedi. Kocaelispor Kulübü’nün yeni sezonda İbrahim Yılmaz ile devam etmeyeceği öğrenildi.
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