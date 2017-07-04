İbrahim Yılmaz: “Hiçbir kulüple anlaşmadım”

Son üç yıldır Kocaelispor altyapısında görev yapan İbrahim Yılmaz, yeni sezonda Değirmenderespor’un başına getirilen Yaşar Yıldız’ın yardımcılığına getirileceği konusunda haberler çıkmıştı.

Yılmaz, Değirmenderespor kulübü ile anlaşmadığını söyledi.

YAŞAR YILDIZ ÇOK İSTİYOR

Süper Lig takımlarından Değirmenderespor’un yeni teknik sorumlusu Yaşar Yıldız, yeni sezonda yardımcılığı konusunda İbrahim Yılmaz ile çalışmak istediğini belirtti. Yıldız, “İbrahim Yılmaz ile kesin olarak anlaşma yapmadık. Ancak yeni sezonda kendisi ile çalışmayı çok isterim” dedi. Kocaelispor Kulübü’nün yeni sezonda İbrahim Yılmaz ile devam etmeyeceği öğrenildi.