  • BIST 105.597
  • Altın 140,131
  • Dolar 3,5419
  • Euro 4,0585
  • Kocaeli 24 °C

İcazetlerini aldılar ‘hafız’ oldular

»
İcazetlerini aldılar ‘hafız’ oldular
Körfez Mehmet Akif Ersoy Yatılı Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan 12 öğrenci, hafızlık icazeti aldı. Yeni hafızlara belgelerini Başkan İsmail Baran verdi.

Körfez Müftülüğü Mehmet Akif Ersoy Yatılı Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Hafızlık İcazet Programı düzenlendi. Programa; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Diyanet İşleri Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmaları öncesinde Recep Çalışkan, İshak Kızılarslan ve Habib Deveci tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu.

AİLENİN ÖNEMİ BÜYÜK

Tören öncesinde konuşan Diyanet İşleri Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, “Bu evlatlarımızı hafız olmaları için teşvik eden ve kursa gönderen, bugün de bir şeref tacı giymiş olan anne babaları ve hocalarını tebrik ediyorum” dedi. Başkan İsmail Baran da yaptığı kısa konuşmada, “Hizmetlerin en güzeli Kur’an-ı Kerim’e hizmetkar olan bu aziz milletin evlatlarının icazetleri hayırlı olsun. Rabbim nice hafızlarımızın icazetlerini görmeyi nasip etsin” dedi.

12 YENİ HAFIZ

Yapılan konuşmaların ardından yeni hafızlar tarafından Kur’an ziyafeti sunuldu. Dua sonrasında ise yeni hafızların icazet belgeleri takdim edildi. Kur’an-ı Kerim’i hıfz eden hafızlar; Ahmet Zahid Okumuş, Ali Almohammad, Braa Almohammad, Habil Emin Çokkerse, H. İbrahim Sani, İsmail Hakkı Özçiçek, Mahmoud Al Kahel, Murat Akbaba, Ömer Dursun, Süleyman Kurtuluş ve Üzeyir Okudan.

 

Bu haber toplam 45 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğlence engellere takılmadı17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:53
  • İzmit’te 4 köyde süt inekçiliği anlatıldı17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:50
  • 21 yaşında kalpten ölüm17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:00
  • 6 metrelik direkte et şov17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:42
  • Tramvay duraklarından üçünün adı değiştirildi 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:10
  • Kocaeli Üniversitesi personel alacak16 Temmuz 2017 Pazar 18:02
  • İşte Kocaeli'de ilçe ilçe elektrik kesintileri16 Temmuz 2017 Pazar 16:49
  • Atık su çukuruna düşen köpek kurtarıldı16 Temmuz 2017 Pazar 15:37
  • Karadeniz'in Bodrum'u: "Kartal Kayaları"16 Temmuz 2017 Pazar 15:00
  • 249 şehidimizi 249 otobüsle anıyoruz16 Temmuz 2017 Pazar 14:47
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti