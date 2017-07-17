İcazetlerini aldılar ‘hafız’ oldular

Körfez Mehmet Akif Ersoy Yatılı Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan 12 öğrenci, hafızlık icazeti aldı. Yeni hafızlara belgelerini Başkan İsmail Baran verdi.

Körfez Müftülüğü Mehmet Akif Ersoy Yatılı Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Hafızlık İcazet Programı düzenlendi. Programa; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Diyanet İşleri Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmaları öncesinde Recep Çalışkan, İshak Kızılarslan ve Habib Deveci tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu.

AİLENİN ÖNEMİ BÜYÜK

Tören öncesinde konuşan Diyanet İşleri Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, “Bu evlatlarımızı hafız olmaları için teşvik eden ve kursa gönderen, bugün de bir şeref tacı giymiş olan anne babaları ve hocalarını tebrik ediyorum” dedi. Başkan İsmail Baran da yaptığı kısa konuşmada, “Hizmetlerin en güzeli Kur’an-ı Kerim’e hizmetkar olan bu aziz milletin evlatlarının icazetleri hayırlı olsun. Rabbim nice hafızlarımızın icazetlerini görmeyi nasip etsin” dedi.

12 YENİ HAFIZ

Yapılan konuşmaların ardından yeni hafızlar tarafından Kur’an ziyafeti sunuldu. Dua sonrasında ise yeni hafızların icazet belgeleri takdim edildi. Kur’an-ı Kerim’i hıfz eden hafızlar; Ahmet Zahid Okumuş, Ali Almohammad, Braa Almohammad, Habil Emin Çokkerse, H. İbrahim Sani, İsmail Hakkı Özçiçek, Mahmoud Al Kahel, Murat Akbaba, Ömer Dursun, Süleyman Kurtuluş ve Üzeyir Okudan.