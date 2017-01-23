İÇERİDE Kazanç: 17 Kayıp: 13

Kocaelispor lige iç sahadaki puan kaybıyla başlamış; ilk yarıda oynadığı 9 maçın sadece 4’ünü kazanmış, 5 beraberlik, 1 yenilgiyle tam 11 puan kayıp yapmıştı.

Yeşil-Siyahlı takım, ikinci yarının ilk iç saha maçını da kazanamadı. Ankara Demirspor karşısında iki kez öne geçen temsilcimiz 2-2’lik sonuçla iki puan kaybı yaptı.

Sezon başından bu yana içerdeki kayıp 13 puana ulaştı. Kendi sahasında 10 maça çıkan Körfez 17 puan toplarken, 13 puan kaybetti. 1. grupta iç saha performans puan durumunda Kocaelispor, Cizre, Van, Karacabey gibi takımların bile gerisinde kaldı. Sancaktepe evinde 8 galibiyet, 2 beraberlikle sadece 4 puan kaybı yaptı.

İçerdeki puan kayıpları:

1.Hafta: Tekirdağspor: 0-0

5.Hafta: Van BB: 0-0

9.Hafta: Bayburt: 0-0

14. Hafta: Kızılcabölük: 0-1

16.Hafta: Sancaktepe: 1-1

21.Hafta: Ankara Demir: 2-2