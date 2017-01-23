  • BIST 83.124
  • Altın 147,600
  • Dolar 3,7839
  • Euro 4,0578
  • Kocaeli 8 °C

İÇERİDE Kazanç: 17 Kayıp: 13

»
İÇERİDE Kazanç: 17 Kayıp: 13
Kocaelispor lige iç sahadaki puan kaybıyla başlamış; ilk yarıda oynadığı 9 maçın sadece 4’ünü kazanmış, 5 beraberlik, 1 yenilgiyle tam 11 puan kayıp yapmıştı.

Yeşil-Siyahlı takım, ikinci yarının ilk iç saha maçını da kazanamadı. Ankara Demirspor karşısında iki kez öne geçen temsilcimiz 2-2’lik sonuçla iki puan kaybı yaptı.

Sezon başından bu yana içerdeki kayıp 13 puana ulaştı. Kendi sahasında 10 maça çıkan Körfez 17 puan toplarken, 13 puan kaybetti. 1. grupta iç saha performans puan durumunda Kocaelispor, Cizre, Van, Karacabey gibi takımların bile gerisinde kaldı. Sancaktepe evinde 8 galibiyet, 2 beraberlikle sadece 4 puan kaybı yaptı.

İçerdeki puan kayıpları:
1.Hafta: Tekirdağspor: 0-0
5.Hafta: Van BB: 0-0
9.Hafta: Bayburt: 0-0
14. Hafta: Kızılcabölük: 0-1
16.Hafta: Sancaktepe: 1-1
21.Hafta: Ankara Demir: 2-2

Bu haber toplam 417 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 2
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gebzespor şokta!23 Ocak 2017 Pazartesi 16:35
  • Kireçocaklarıspor Play-Off hattında:1-423 Ocak 2017 Pazartesi 16:34
  • TEK Spor zirvede rahat değil:0-023 Ocak 2017 Pazartesi 16:31
  • Ç.Balaspor maça çıkmadı23 Ocak 2017 Pazartesi 16:30
  • İlimtepe 5’de 5 yaptı:2-123 Ocak 2017 Pazartesi 16:27
  • Seka Doğan, Yavuz’u 2-0 ile geçti23 Ocak 2017 Pazartesi 16:26
  • 1937 Seka ile Kartepe yenişemedi23 Ocak 2017 Pazartesi 16:24
  • İhsaniye ve Nusretiyespor Gebze’den 3 puanla dönüyor23 Ocak 2017 Pazartesi 16:21
  • U-19’larda Alikahya fark attı23 Ocak 2017 Pazartesi 16:19
  • U-15’lerde 41 FK’da işi bitirdi23 Ocak 2017 Pazartesi 16:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti