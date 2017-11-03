İçerisindeki sıcak asfaltla devrildi

Bugün sabah saatlerinde İlhan Demirler yönetimindeki 41 DTZ 78 plakalı tanker virajı alamayarak içindeki yaklaşık 15 ton sıcak asfalt ile köprü direğine çarparak devrildi. Devrilmeyle birlikte asfalt su kanallarına ulaşarak denize doğru akmaya başladı. İl Çevre Müdürlüğü ve Körfez Belediye Ekipleri asfalt dökülen yolda kumlama çalışmaları yapıyor.

Binali ASLAN