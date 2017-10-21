İçimdeki his, bu sefer olacak diyor

Önce Arsin’i kelimenin tam anlamıyla elimizden kaçırdık, Tarsus deplasmanından galibiyetle dönmemiz de işten bile değildi. En son geçen hafta Osmaniye karşısında öne geçme, bir kişi fazla oynama gibi avantajları kullanamadık. Bu üç haftayı en kötü 7 puanla geçebilir, bugün Play-Off hattında yer alabilirdik. Ne yazık ki, avucumuzun içine kadar gelen puanları cömertçe harcadık. Takımın mücadelesi, isteği, hırsı çok iyi. Oyunumuzu bakarsak, kesinlikle puansal karşılığı bu değil. Ancak futbolda iyi oyuna değil, sonucu göre puanlama yapılıyor. İyi oyunu skora yansıtamazsanız, bizim gibi yerinizde sararsınız. Sevgili Murat Başak’ın dediği gibi bu iş hep böyle gitmeyecek, bir yerde şanssızlık dönecek. İnşallah dönüş bu akşamki maçla olur. Artık kazanıp bir seri başlatalım istiyoruz.

PAYAS MORALLİ GELİYOR

Arsin, Osmaniye gibi bu akşam da dişimize göre diyebileceğimiz bir rakiple oynayacağız. Payas Belediyespor lige deplasman galibiyetiyle başladı ama sonrasında büyük çöküş yaşadı. Bir beraberlik, ardından üç yenilgi arka arkada. 5’nci maçlar sonrasında kan değişimine gidildi ve ekip Sakaryalı teknik adam Murat Bölükbaşı’na emanet edildi. Bölükbaşı ile ayağa kalktı Hatay ekibi. Üç maçta bir galibiyet, iki beraberlik. Deplasman karnesine baktığımızda da 4 maçta 2 galibiyet önemli bir veri. Dolayısıyla İzmit’e moralli ve umutlu geliyorlar. Elbette ki öncelikle bir puan almaya çalışacaklar. Dileriz, Osmaniye kadar yerde yatıp vakitten çalmaya kalkışmazlar.

İLERİ UÇTA YENİ İSİM

Hafta içinde Vinsan Tesisleri’nde yapılan taktik çalışmalarından gelen bilgiler, teknik patron Fatih Kavlak’ın santraforda Burak Özbakır’ı denediği yönündeydi. Malum, İshak pozisyonlara giriyor ama çok ağır kaldığı için değerlendiremiyordu. Taraftardan, kamuoyundan santrafor mevkii için bir dokunuş beklentisi vardı. Özbakır’ın santraforda düşünülmesi en çok konuşulan olaydı. Teknik ekip de elbette bunun farkındaydı. Son anda bir değişiklik olmazsa Kavlak bu akşam tek forvet olarak Burak Özbakır’ı sahaya sürecek. Olmadı ilerleyen süreçte Gökdeniz’in ortaya, Özbakır’ın sağa alınması da söz konusu. Bu iki dokunuşun nasıl sonuçlar vereceğini hep birlikte göreceğiz. Öncekinden kötü olmaz gibime geliyor. Diyelim ki, yine tutmadı. Son bir hamle rakibin son dakikalarda kalabalık adamla savunmaya çekilmesi durumunda Ali Keten’i de öne çıkarmak, mantıklı olur düşüncesindeyim. Gol bölgelerinde mutlaka Burak Süleyman’ın adam eksiltmelerine, akıl dolu paslarına, güzel ortalarına ihtiyacımız olduğunu da belirteyim.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERİR

Sahadan tribüne gelelim. Bu akşam yine hava güzel. Cumartesi gece maçı taraftarımız için idealdir. Her ne kadar son haftalardaki sonuçlar istenildiği gibi olmasa da, takımın mücadelesi, arzusu çok iyi. Bu yüzden de taraftarın maça yoğun ilgisi olmasını bekliyoruz. Taraftar konusunda hafta içi detaylı bir değerlendirme yapmıştım. Son maçta beleşçiler adeta hortlamıştı. Tribünlerde 5-6 bin kişi, satılan bilet sayısı 2 binler dolayında. Bu akşamki maçla birlikte inşallah böyle bir tabloyla karşılaşmayacağız. Kulüp bilet kontrolü için özel güvenlikle anlaştı. Kapılarda sıkı kontrol olacak. İnşallah biletli seyirci sayısında dikkat çeken bir artış olacak. Taraftar konusunda son olarak kötü tezahürat uyarımızı yapalım. Osmaniye maçında kale arkasından kısa süreli küfürlü sloganlar atıldı. Doğrusu disipline sevk edileceğimizle ilgili korku yaşadık ama çok şükür sürekli olmadığı için olsa gerek bu sefer kurtulduk. Ancak çok dikkatli olmalıyız. En küçük bir küfürlü slogan atmamalıyız. Önce para, ardından seyircisiz oynama gibi yaptırımlara karşı dikkatli, sağduyulu olmalıyız.

Bu akşam kazanırsak sadece üç dört basamak yukarı çıkmayacak, aynı zamanda grubun iddialı takımı Çorum Belediyespor deplasmanına son derece moralli gideceğiz. İçimdeki his bu sefer olacak diyor. Haydi inşallah. Kocaelispor’umuza yürekten başarı diliyoruz.

Diğer temsilcilerimiz

Profesyonel ligdeki diğer temsilcilerimiz de dokuzuncu maçlarını bugün oynayacak. Kocaeli Birlik grubun zirve adaylarından Afjet Afyon’u ağırlayacak. Maçla ilgili yorumdan önce Birlikspor camiasına başsağlığı dilememiz gerekiyor. Acı haber dün paylaşıldı. U17 takımından Harun Ezer, idman dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Cenaze töreni dün Gebze’deydi. Bu yaşta ölüm çok büyük bir acı. Allah öncelikle ailesine, severlerine sabır versin. Kocaeli Birlikspor camiasının başı sağ olsun.

Maça gelirsek, yine sıkı bir rakiple oynuyorlar. Afyon, lige yeni çıkmış olsa da, çok iyi gidiyorlar. Temsilcimiz geçen hafta Amed Sportif deplasmanında verdiği mücadelenin, akıttığı terin ne yazık ki karşılığını alamadı. Ancak bu maçtaki dirençli oyun gelecek adına umut verdi. Bugün grubun zirve adayı karşısında ellerinden geleni yapacaklarından yana bir kuşkusuz yok. Erken gol yemezsek, puan alabilir, belli olmaz kazanabilir de. Hayırlısı.

Gölcükspor’da hafta içi yaşanan şok gelişmenin bölgesinde takım bugün en uzak deplasman olan Van’da zorlu bir sınava çıkacak. Alt yapı antrenörlerinin başında olacağı Kırmızı-Siyahlı ekibimiz için bir puan fena olmaz diye düşünüyorum. Darıca G.B, Diyarbekir deplasmanında kazanıp dönmek isteyecek. İnşallah diyelim. Üç temsilcimize de bugünkü sınavlarında başarı dileyelim.

Şiddetle kınıyorum

Gündem yoğunluğu nedeniyle amatör kümedeki Suadiyespor-Değirmenderespor maçındaki olayla ilgili değerlendirmemiz bugüne kaldı. Sonuçta taraftarın sahaya girdiği, futbolcuların hastanelik olduğu bir olaya karşı elbette ki kayıtsız kalmamız, görmezden gelmemiz beklenemezdi.

Değirmendereli bazı futbolcuların maç sırasında tribünleri tahrik ettiğinden söz ediliyor. Maç bitimi Suadiyeli taraftarların o futbolcuları hedef aldığı belirtiliyor. Tribünlere yönelik sportmenliğe aykırı davranışlar da, taraftarın maç bitimi sahaya inip futbolculara tekme tokat saldırması da son derece yanlış. Olayların bu noktaya gelmesine sebep olanları şiddetle kınıyorum.

Suadiyespor taraftarı epeydir sakindi. Başkan ve yönetimin de rakiplerle dostluk köprüleri atma konusunda ne kadar samimi olduğunu biliyorum. Bu olay son dönemde atılan güzel adımlara bölge düşürdü. Öyle sanıyorum ki yaşananlara en çok Başkan Mevlüt Ağra ve yönetim üzülmüştür.