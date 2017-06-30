  • BIST 100.440
  • Altın 140,581
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli 19 °C

İçişleri Bakanlığından 'yaz' genelgesi

»
İçişleri Bakanlığından 'yaz' genelgesi
İçişleri Bakanlığınca yaz mevsiminde artan turizm ve tarımsal amaçlı seyahatler nedeniyle karayollarında alınacak trafik tedbirleri konusunda genelge yayımlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 81 il valiliklerine gönderilen "Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelgede, yaz mevsiminin başlamasıyla karayollarında turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerin, seyahat sürelerinin ve trafik yoğunluğunun arttığının gözlendiği belirtildi.

Genelgede, kaza sayısındaki artışla mücadele için, başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir şekilde planlanan trafik denetimlerinin önemi vurgulandı.

Bu kapsamda kazalara neden olan sürücü kural ihlalleriyle denetimler yoluyla etkili mücadele etmek için alınacak tedbirler listesi oluşturuldu.

Buna göre, il merkezlerindeki "Ulaşım Master Planları" gözden geçirilecek, ülkenin gelişen ve değişen, taşıt ve yolculuk sayıları ile beklentileri, imar planlarında dikkate alınarak gelecekteki ulaşım ihtiyacı yeniden değerlendirilecek. Yerel yönetimlerce parklanma sorununun kalıcı çözümüne yönelik politikaların oluşturulması ve bu politikaların kararlılıkla uygulanması sağlanacak.

Şehir içlerinde meydana gelen ve toplam ölümlü kazanın yüzde 30'u civarında olan "taşıt-yaya" kazalarının meydana geldiği yer, gün, saat, hava ve yol koşulları, oluş şekilleri ile yaya ve sürücü kusurları analiz edilerek, kaza noktalarında gerekli revizyon ve güvenlik artırıcı önlemler uygulanacak.

İstatistikler dikkate alınacak

İstatistiklere otobüs kazalarının genelde 02.00-08.00 saatlerinde, kuru ve düz yollarda meydana geldiği yansıdığından bu kesimlerde ve anılan saatlerde denetimlere ağırlık verilecek.

Takograf kullanması zorunlu olan taşıtların şoförlerinin karıştıkları kazalarda, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ile araç kullanma sürelerinin önemli etkisi olduğu anlaşıldığından ve takografların denetlenmesi amacıyla trafik zabıtasınca yollar, terminal çıkış ve varış ile ara istasyonlarda gerekli denetlemeler yapılacak.

Emniyet ve jandarma trafik birimlerince ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Trafik Güvenliği" uygulamasının devamlılığı sağlanacak.

Medyadan faydalanılacak

Trafik denetimleri ve sonuçları konusunda yazılı, görsel ve sosyal medyadan en üst düzeyde yararlanılarak ortak karayolu bilinci anlayışının oluşturulması sağlanacak.

Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 583 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü: “Orhan duvarına biz hiç dokunmadık”29 Haziran 2017 Perşembe 23:01
  • TSK:10 terörist etkisiz hale getirildi29 Haziran 2017 Perşembe 21:11
  • Yeni Vali Aksoy: “Kocaeli, Türkiye’nin en nadide ili”29 Haziran 2017 Perşembe 16:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 02.32'de halka hitap edecek29 Haziran 2017 Perşembe 14:44
  • İlhan Bayram’a ilk ziyaret Ergün’den29 Haziran 2017 Perşembe 13:28
  • Güzeloğlu gözyaşlarıyla Kocaeli'den uğurlandı29 Haziran 2017 Perşembe 13:27
  • İSU'da devir teslim29 Haziran 2017 Perşembe 12:06
  • Büyükakın yarın Bilecik’te olacak29 Haziran 2017 Perşembe 11:09
  • Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüştü29 Haziran 2017 Perşembe 09:00
  • Murat Boz Kocaeli Fuarı'nı salladı28 Haziran 2017 Çarşamba 23:32
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti