İcra Daireleri Kadıköy’e

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı ve sahibi olduğu Kadıköy Mahallesi’ndeki Katlı Otopark ile İSU İzmit Şubesi’nin de bulunduğu 6 katlı binaya İcra Daireleri geliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt arasında dün yapılan protokole göre, Büyükşehir Belediyesi bina içindeki toplam 5 bin metrekarelik alanı, 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis etti. Büyükşehir Belediyesi tahsis ettiği alanın tefrişini de yapacak. Protokol töreninde Başsavcı Vekilleri Ayhan Memük ve Erdal Yücel, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın ve belediye yetkilileri de hazır bulundu.

Büyükşehir Belediyesi’nin katkısının çok değerli olduğunu belirtip Karaosmanoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür eden Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Bakanlığı bünyesinde başlatılan ‘İcra Dairelerinin Etkinliği’nin Artırılması Projesi’ kapsamında benimsenen yeni icra dairesi modelinde aynı mahalde birden fazla icra dairesi uygulamasının terk edilerek tek bir icra dairesi kurulması ve icra hizmetlerinin uzmanlaşmış alt bürolar eliyle yürütülmesinin amaçlandığını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Kurt, “Bu modelin ilimizde hayata geçirilmesi için, icra dairelerinin iş kapasitesini karşılayabilecek yeterlilikte ve büyüklükte bir yer arayışımız devam ederken adliyemize yaklaşık 1300 metre uzaklıkta Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait binanın uygun olduğu tespit edilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucu 5 bin metrekarelik bir alanda Adalet Bakanlığı’nca istenilen nitelikte büro ve ofislerin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tefrişi ile birlikte 10 yıl süreyle ve bedelsiz olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza tahsis edilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. İlimize hayır olmasını dilerim.” dedi.

Hekimsiz ve hakimsiz yerde yaşanmayacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, “Sağlık ve adalet huzurun temelidir. Adalet olmazsa, olmazdır. Kamu hizmetleri bütündür. Adalet, Emniyet, Eğitim ve Sağlık konularında çözümün bir parçası oluruz. Bu konularda yasal sorumluluğumuz olmasa da vicdani olarak kendimizi sorumlu tutarız. Başsavcılığımıza da yardımcı olmayı görev bildik.” dedi.