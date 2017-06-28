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İcra müdürlüklerine atamalar yapıldı! İşte Kocaeli'ye gelenler ve gidenler

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İcra müdürlüklerine atamalar yapıldı! İşte Kocaeli'ye gelenler ve gidenler
İcra Müdür ve müdür yardımcılarına ait 2017 yaz kararnamesi kapsamında Kocaeli Adliyesine bir icra müdürü ve beş icra müdür yardımcısı atandı.

Adalet Bakanlığı, Türkiye genelinde icra dairesi müdür ve müdür yardımcıları arasında geniş çaplı bir rotasyon gerçekleştirdi. Uzun yıllardan beri ilimizde görev yapan bazı icra görevlileri de bu kapsamda başka illere atandılar.

KOCAELİ'DEN GİDENLER

Bakanlığın yaptığı atamalarla; Kocaeli Adliyesi 4. İcra Müdürü Ramazan Güler  İstanbul İcra Müdürlüğüne, 3.İcra Müdürü Hasan Öztürk Kemer İcra Müdürlüğüne, 7. İcra Müdür Yardımcısı Nurcan Köse, Karşıyaka icra müdürlüğüne atandı

KOCAELİ’YE GELENLER

Kocaeli Adliyesi'ne Yalova İcra Müdür Yardımcısı Canan Yücel müdür yardımcılığına, Ankara İcra Müdürü İrfan Murat icra müdürlüğüne, Bandırma İcra İcra Müdür Yardımcısı Bora Tiryakioğlu müdür yardımcılığına, Fatsa İcra Müdür Yardımcısı Sefer Akyüz müdür yardımcılığına, Çumra İcra Müdürü Alper Bayram müdür yardımcılığına, Torbalı İcra Müdür Yardımcısı Burak Çek müdür yardımcılığına atandı.

Kerim YAVUZ
 

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