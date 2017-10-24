“icra ve boşanma evrakları ile dolu”

MHP Kocaeli Teşkilatı olarak saha çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Ünlü, “Saha çalışmaları çerçevesinde Cuma günü İzmit ilçede olacağız. MHP İl Yönetimi olarak 41 bölgede vatandaşlarla buluşarak sıkıntılarını dinleyeceğiz. Cumartesi akşamı ise Anıtpark’ta Ahmet Şafak konserine tüm İzmitlileri davet ediyoruz. 15 Temmuz’dan sonra MHP’nin niçin var olması gerektiğini vatandaşın anlaması bizlere de moral olarak geri dönüyor. Muhtarları ziyaretlerimizde en çok dikkatimizi çeken tüm muhtarlarda dolaplar dolusu icra ve boşanma dosyalarının dolu olması oldu. Hangi muhtarlara giderseniz gidin dolaplar dolusu icra ve boşanma evrakları bulunuyor. MHP olarak bu sorunu genel merkeze ilettik. MHP’nin artık sivil toplum kuruluşlarıyla da buluştuğunu söyleyen Ünlü, Taksi duraklarını ziyaret ettik ve bu bir ilk oldu. Kocaeli’de 505 taksi plakası ve 35 taksi durağı var. Taksici esnafın sıkıntısı özellikle ilçe beldelerden gelen cüzi miktarda alınmış taksi duraklarının Kocaeli merkezinde rahatça yolcu alıp indirmesi. UKOME’nin bu konuya duyarsız kalması haksız rekabet anlamına geliyor. Bu konuda UKOME’ye rapor hazırlayacağız” dedi.

Ayşegül KALAYCI