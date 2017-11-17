İDEV Fuarı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor

Bir yandan, fuarın içerik zenginleştirme çalışmaları devam ederken, diğer yandan da İDEV 2015, 2016 VE 2017 fuarlarına katılan firma temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilerek, görüş ve önerileri alınıyor. Bu amaçla Kocaeli Ticaret Odası’nda geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Volkan Yılmaz’ın ev sahipliğinde, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Baylam, Cafer Kozluca, Meclis Üyeleri İbrahim Atalay, Mehmet Olhan, Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak ve firma temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, İDEV 2018 yılı hazırlık ve tanıtım çalışmaları paylaşılırken, geçtiğimiz yıllarda yaşanan eksikliklerin tespit edilebilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için de görüşmeler gerçekleştirildi.

‘İDEV 2018’DE KOSGEB DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ’

Toplantıda, KOSGEB KOBİ Uzmanı Keziban Çelik de, İDEV 2018’de firmaların KOSGEB Fuar desteklerinden yararlanabilmeleri için kapsamlı bilgiler verdi. Çelik, İDEV 2018’in de KOSGEB’in desteklediği fuarlar arasında yer aldığını ifade ederek, “İDEV 2018 Fuarı’nda stant maliyetlerinin yüzde 50’si kurumumuz tarafından desteklenmektedir. Firmalar, metrekare başına maksimum 100 TL destek alabileceklerdir. Başvuru önceliğine göre destek verildiği için firmaların destek programı açıklandığı tarihten itibaren elini çabuk tutması gerekmektedir. Firmalar destek program takibini http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/fuarliste/0/yutici-fuar-duyurulari bağlantısından gerçekleştirebilirler” dedi.

YILMAZ: GÖRÜŞLERİNİZ KILAVUZUMUZ OLACAK

Geçtiğimiz yıllarda İDEV Fuarı’na katılan firmaların geribildirimlerinin, fuarın daha geniş kitlelere ulaşması ve daha da profesyonelleşmesi adına çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Vekili Volkan Yılmaz, “Odamızın, Koceli’ni ‘kongre ve turizm’ üssü konumuna getirme, Kocaelili işadamlarımızı da gerek satış gerek tanıtım olsun, fuar organizasyonlarından en üst düzeyde faydalandırma vizyonu bulunuyor. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz İDEV Fuarımızın, 2018 yılında 4.’sünü düzenleyeceğiz. Sizlerin görüşleri bu yıl da kılavuzumuz, fuarımızın daha da büyümesi için yol göstericimiz olacak” dedi. TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de, fuara dair hazırlık çalışmalarını firma temsilcileriyle paylaştı.