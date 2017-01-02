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İğne oyasına büyük ilgi

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İğne oyasına büyük ilgi
İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan İZMEK kurslarına büyük ilgi var.

Kadınlardan gelen yoğun talep üzerine Belsa B Blok’ta açılan iğne oyası kursuna 90 bayan katılıyor. İğne oyası kursuna ilginin her geçen gün arttığını söyleyen yetkililer, “İlk etapta tek sınıf olarak açılan kursa ilgi çok olunca ikinci sınıfı sonra üçüncü, şimdi de dördüncü sınıfı açtık. Talep olması halinde beşinci sınıfı da açmaya hazırız.” dediler. Kadınların büyük ilgisini gören iğne oyası kursunun öğretmenliğini Vildan Sertoğlu yapıyor.

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AİLE EKONOMİLERİNE KATKI

Kursa olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Sertoğlu “Örtülerde oldukça zarif ve şık görünen iğne oyası öğrenmek isteyen kursiyerlerimiz bu zarafeti örtülerine yansıtmak için büyük çaba sarf ediyorlar. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Dersleri aksatmamaları ve ilgili olmaları beni fazlasıyla memnun ediyor. Kursu başarıyla bitirecek kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı belge vereceğiz. Kursiyerlerimiz burada öğrendiklerini normal hayatlarında üretime dönüştürüp aile ekonomilerine katkı sağlayabilecekler.” dedi. Kursa katılan kadınlar da kursların açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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