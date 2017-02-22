İhaleyi kaybetti rakibini tehdit etti iddiası

Büyükşehir Belediyesi encümeninde halı saha ihalesini kazanan Murat Doğan, ihaleden kendi isteği ile çekilen rakibi Fevzi Açıkgöz’ün kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde bugün gerçekleşen encümende Başiskele İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Serdar Kalıcı Konutları Mevkiinde Spor Tesisleri (Halı saha) ihalesi satışa çıkarıldı. İhalenin başkanlığını Genel Sekreter Tahir Büyükakın üstlendi. Halı Saha için Fevzi Açıkgöz ve Diyaeddin Erdem adına Murat Doğan katıldı.

MOLA İSTEYİP DIŞARI ÇIKTILAR

Muhammen kira bedeli yıllık 28 bin 800 TL olan ihale içinde taraflar sırasıyla teklif sundu. İhale devam ederken rakipler Fevzi Açıkgöz ve Murat Doğan, encümen başkanı Tahir Büyükakın’dan mola alarak dışarıya çıktı. Büyükakın ikisine de aynı anda izin verince bir görevliyi dışarıya göndererek takip etmelerini istedi. Görevli iki rakibin birbiriyle konuştuğunu söyledi.

DIŞARIDA SOHBET ETMİŞLER

İhale rakipleri içeri girince Başkan Büyükakın tarafları uyardı. Taraflardan Fevzi Açıkgöz rakibi Murat Doğan ile dışarıda sohbet ettiklerini kendisini futbolcu olarak tanıttığını söyledi. İhale devam ederek taraflarından Fevzi Açıkgöz ihaleden kendi isteğiyle çekildi. Açıkgöz ihaleden çekilince verdiği 30 bin 200 TL teklifle halı sahanın sahibi Diyaeddin Erdem adına Murat Doğan oldu.

POLİSE HABER VERİLDİ

Encümen devam ederken ihaleyi kazanan Murat Doğan birlikte ihaleye girdikleri ve ihaleden çekilen rakibi Feyzi Açıkgöz’ün kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Büyükakın görevlilerden polisi çağırmasını istedi. Taraflar güvenlik ekipleri tarafından yatıştırılmaya çalışıldı.

Çiğdem ARMAĞAN