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İHH Karamürsel’de görev değişikliği oldu

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İHH Karamürsel’de görev değişikliği oldu
İnsani Yardım Derneği (İHH) Karamürsel Temsilciliği’nde görev değişikliği oldu. Yaklaşık 1.5 yıldır temsilcilik görevini yürüten Hulki Korkmaz, bu görevi İsmail Demirci’ye devretti.

İHH Karamürsel Temsilciliği’nde düzenlenen törende İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal ve yönetim kurulu, hizmetlerinden dolayı Hulki Korkmaz’a teşekkür belgesi verdi. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle bu görevi bırakmak zorunda kaldığını belirten Hulki Korkmaz, döneminde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi, yapılan yardım ve desteklerden bahsetti.

İHH Karamürsel Temsilciliği’ni üstlenen İsmail Demirci de, yeni etkinliklerle ilgili şu bilgileri verdi:

“22-23-24 Mart tarihlerinde Karamürsel Belediye Kültür Merkezi’nde Arakanlı Müslümanlar yararına Hayır Çarşısı düzenleyeceğiz. 28 Mart Salı Günü saat 18.00’de İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 2 kişilik Umre Hediyeli Yetim Gecesi yapılacak. 20 Mayıs Cumartesi günü Heybeli Adaya Gemi Gezisi düzenlenecek.”

 

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