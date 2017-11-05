İHH’dan Arakan’a yardım eli

Antikkapı Restaurant’ta gerçekleşen kahvaltı programına yaklaşık 500 kişi katılım gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ali Bilgi, İHH yönetim kurulu üyesi Mavi Marmara Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, MÜSİAD Şube Başkanı Celal Ayvaz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan Zamburkan, KİSA Derneği Başkanı Fatih Karaçoban, yönetim kurulu üyesi Ensar Yılmaz da programın katılımcıları arasındaydı.

YEŞİLDAL: “YENİ BİNAMIZ BİTMEK ÜZERE”

İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi, “Yeni hizmet binamızın kaba inşaatını tamamladık. Rabbim mazlumları gözetiyor kolluyor. Hoş geldiniz diyorum.” dedi.

“Bugün buradaysak merhamet bize dokunmuş demektir” diyen İHH Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi:

“- Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı sorunları bugün Arakanlı kardeşlerimizde yaşıyor. Miammar’da her türlü insan hakları ellerinden alınmış. Her anne benim çocuğum doktor olsun diye düşünür. Arakanlı kardeşlerimizin yarını yok. Ülke dışında mülteci konumunda Filistinli vatandaş var. Kendi yaşadıkları topraklarda da mülteci. Bu konunun uluslararası alanda çözülmesi gerekiyor. Masada konuşulacak ilk şey, bu insanların hakları olmalıdır. Kendi topraklarında 600 gün kalabildiler. 350 bin çocuk. 30 bini yetim. 15 bine yakını hiç kimsesiz. Yetimlere sahip çıkmalıyız”

Kerim YAVUZ