İHH’dan yetim dayanışma gecesi

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2017 yılı “Yetim Dayanışma Günleri”ne (YDG) Mart ayında start verdi.

İHH Kocaeli'de ilimizde her yıl olduğu gibi yine Atatürk Spor Salonu’nda Yetim Dayanışma Gecesi’ni dün akşam gerçekleştirdi.

ERZİNCANLI’DAN NAAT

Dursun Ali Erzincanlı’nın da katıldığı program bu yıl "Bir çocuk, bir yetim olarak Hz. Peygamber" teması ile gerçekleştirildi. Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, Kosovalı Menduh Allajbeg, Makedonyalı yetim Amar İsmaili ve Evliya Çelebi İmam Hatip Okulu grubu sahne aldı. İHH Kocaeli Arama Kurtarma ekibi de bir gösteri gerçekleştirdi. Ayrıca katılanlar arasından iki kişi Umre seyahati kazandı.

PROTOKOL

Geceye AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, İYC Şube Başkanı Feyzi Utaş, Sakarya İHH Şube Başkanı Sebahattin Aydın, TÜGVA Şube Başkanı Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Tour İslambol Hac ve Umre Firma ortağı Şener İnce katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İHH Şube başkanı İsmail Yeşildal, “Geçen yıl temamız Çanakkale’ydi, bu yıl Hz Peygamber efendimiz, 1 çocuk, bir yetim temasını işleyeceğiz. İnşallah sabırla hazırladığımız programı hep birlikte izleyeceğiz. Katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Kerim YAVUZ