Ihlamurun kilosu 80 TL

Dalından toplanarak pazara getirilen ıhlamurun kilosu 80 TL’den satılıyor. Köylü üretici, ayrıca ıhlamuru 5 TL’lik küçük paketlerde pazarlıyor. Köylü Pazarı’nda da genel bir fiyat artışı dikkat çekiyor. Bugün yeni ürünlerden kereviz 3 TL, doğal mantar 8 TL fiyatla satıldı.

Geçen haftalara göre, İzmit Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Köylü Pazarı’na ilginin arttığı gözleniyor. Özellikle öğleden sonraları, İzmit merkezden çok sayıda tüketicinin köylü pazarına gelmesi, köylü üreticinin de yüzünü güldürüyor.

Kerim YAVUZ

