İhraç edilen 2 öğretmen hakkında karar

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan 2 sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, meslekten ihraç edilen tutuklu eski öğretmen Turgut Ataç ile avukatı Mevlüt Arabacı katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Ataç, hakkındaki suçlamaları reddetti.

ByLock indirmediğini ve kullanmadığını öne süren Ataç, dershanede çalıştığı 2005 yılında maaş almak için Bank Asya'da hesap açtığını söyledi.

Ataç, örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatından haberi olmadığını iddia ederek, hesaba, 2013-2016 arasında araba almak için biriktirdiği 10-15 bin lirayı yatırdığını, sonra da bu miktarı çektiğini bildirdi.

Sanık avukatı Arabacı da müvekkilinin suç kastıyla hareket etmediğini ileri sürerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aynı mahkemedeki bir diğer duruşmada, meslekten ihraç edilen tutuklu öğretmen Muhammed Enes Çimen ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Çimen, hiçbir örgütle bağının bulunmadığını belirterek, Bank Asya'nın da aralarında bulunduğu pek çok bankada hesabı bulunduğunu söyledi.

ByLock indirmediğini ve kullanmadığını iddia eden Çimen, iki bankada altın hesabı bulunduğunu bunları 2014 yılında bozdurarak ev satın aldığını kaydetti.

Çimen, herhangi bir emir veya çağrıyla hareket etmediğini dile getirerek, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Mevlüt Arabacı, müvekkilinin suç kastıyla hareket etmediğini aktararak, tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine karar verdi. Mahkeme, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, sanığı adli kontrol şartıyla salıverdi.